В школах России появится новый формат классных часов

С 5 сентября в российских школах будут проводить классные часы, посвященные ценностям общества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова.

«Министерство в ходе августовских конференций планирует с педагогами провести подготовительную работу этого направления в рамках программы воспитания в школе, чтобы классные руководители могли сами эти классные часы под названием „Разговоры о важном“ проводить», — рассказал он.

По словам Новикова, такие классные часы будут проводиться в разных форматах в зависимости от возраста школьников.

«В связи с тем, что в разных возрастных группах нужны разные формы [проведения классных часов], это может быть дискуссия по итогам просмотренного фильма, квиз, методический материал в форме полноценного урока, общение с экспертом по теме определенного классного часа, который можно при этом транслировать на всю страну, поскольку сейчас система дистанционной связи позволяет это делать», — подчеркнул он.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября в школах начнут проводить уроки о целях военной спецоперации России на территории Украины.