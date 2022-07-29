MGM выпустит спин-офф «Рокки», посвященный Драго

Американская киностудия MGM выпустит спин-офф франшиз «Рокки» и «Крид». Он будет посвящен русскому боксеру Ивану Драго, персонажу фильмов «Рокки 4» и «Крид 2». Об этом сообщил The Wrap.

Сценарий проекта напишет Роберт Лоутон («Страстное желание»). В центре истории окажутся сам Иван и его сын Виктор Драго — его роль в картине «Крид 2» исполнял Флориан Мантеню.

Сюжет картины пока держат в секрете. Также неизвестно, когда планируется приступить к съемкам и примет ли участие в спин-оффе главная звезда «Рокки» — Сильвестр Сталлоне.

Третий фильм из серии «Крид», посвященный судьбе ученика Рокки Адониса Крида, выйдет на экраны 23 ноября. В России премьера запланирована на 1 декабря.