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MGM выпустит спин-офф «Рокки», посвященный Драго

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:30

Американская киностудия MGM выпустит спин-офф франшиз «Рокки» и «Крид». Он будет посвящен русскому боксеру Ивану Драго, персонажу фильмов «Рокки 4» и «Крид 2». Об этом сообщил The Wrap.

Сценарий проекта напишет Роберт Лоутон («Страстное желание»). В центре истории окажутся сам Иван и его сын Виктор Драго — его роль в картине «Крид 2» исполнял Флориан Мантеню.

Сюжет картины пока держат в секрете. Также неизвестно, когда планируется приступить к съемкам и примет ли участие в спин-оффе главная звезда «Рокки» — Сильвестр Сталлоне.

Третий фильм из серии «Крид», посвященный судьбе ученика Рокки Адониса Крида, выйдет на экраны 23 ноября. В России премьера запланирована на 1 декабря.

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