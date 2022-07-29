В сети появился трейлер третьего сезона сериала «Ключи Локков». Он выйдет на Netflix в августе

Он раскрывает детали грядущих эпизодов, которые появятся на стриминговом сервисе 10 августа. В новых сериях герои обнаружат ключ, перемещающий во времени, а также встретятся лицом к лицу с одержимым капитаном Фредериком Гидеоном.

В сети появился трейлер третьего сезона фантастического сериала «Ключи Локков» (в другом переводе — «Лок и ключ»). Ролик опубликовали на ютьюб-канале Netflix .

Третий сезон станет финальным для шоу. В нем зрители узнают, удастся ли детям из семьи Локков вернуть себе все волшебные ключи, некогда принадлежавшие их предкам. В финале им предстоит столкнуться со старыми врагами и новыми угрозами.

В проекте вновь можно будет увидеть Эмилию Джонс, Дарби Стэнчфилд, Коннора Джессупа, Джексона Роберта Скотта, Брендана Хайнса, Кевина Дуранда, Шерри Саум, Коби Берд и Аарона Эшмора.

Над третьим сезоном шоу, как и над предыдущими, работали Карлтон Кьюз («Остаться в живых», «Мотель Бейтсов») и Мередит Эверилл («Призраки дома на холме»). Сериал поставлен по графическому роману Джо Хилла, сына Стивена Кинга, и Габриэль Родригес — он был опубликован в 2008 году.

Джо Хилл написал сценарий одного из последних восьми эпизодов. Режиссерами финальных серий стали Гай Ферланд («Йеллоустоун»), Эдвард Орнелас («Булл»), Марисоль Адлер («Манифест») и Джереми Вебб («Академия „Амбрелла“»). Каждый из кинематографистов снял по две серии.

Сериал «Ключи Локков» вышел в феврале 2020 года. Второй сезон проекта появился на Netflix в 2021 году, о нем подробно рассказывала «Афиша Daily».