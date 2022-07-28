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В бутылках Sprite перестанут использовать зеленый пластик ради экологии

Семён Гудошников
Сегодня в 14:43

Coca-Cola с 1 августа перестанет использовать для бутылок Sprite зеленый пластик и полностью переключится на прозрачный. Это сделают для экологии, пишет CNN со ссылкой на заявление компании.

Раньше новый дизайн бутылок использовался только в части стран, теперь он будет внедрен повсеместно.

В старых бутылках содержался зеленый полиэтилентерефталат (ПЭТ), который невозможно перерабатывать для повторного использования пластика. Новые прозрачные бутылки можно будет применять повторно.

«Отказ от красителей в бутылках улучшает качество переработанного материала. Прозрачную тару можно переработать в новые бутылки, что обеспечивает замкнутый цикл использования пластика ПЭТ», — пояснил глава компании R3CYCLE Джулиан Очоа.

Кроме того, компания обновила логотип и дизайн бутылок Sprite. Зеленый оттенок останется на этикетках газировки.

Компанию Coca-Cola неоднократно обвиняли в негативном влиянии на окружающую среду. В октябре 2018 года активисты движения Break Free From Plastic и организации «Гринпис» назвали американского производителя газировки главным загрязнителем планеты. Они собирали мусор на побережьях 42 стран и выяснили, что 16% его выпустила Coca-Cola.

В 2019-м производитель напитков запустил рекламную кампанию, которая обращала внимание на проблему утилизации отходов. Ее слоганом стал «Не покупайте Coca-Cola, если не поможете нам с переработкой». Компания пообещала увеличить содержание переработанного пластика в бутылках с 26% до 50% к 2025 году.

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