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Кинофестиваль «Окно в Европу» объявил программу 2022 года

Денис Ламехов
Сегодня в 16:30

Российский кинофестиваль «Окно в Европу» объявил программу 30-го сезона. Она опубликована в официальном сообществе смотра во «ВКонтакте».

Лозунг фестиваля в 2022 году — «Прогноз на завтра», символ — картина Андрея Тарковского «Андрей Рублев».

«В год 90-летия Андрея Тарковского Выборг отдает дань наследию великого режиссера. <…> Для „Окна в Европу“ важны преемственность и обращение к истории кино в своей визуальной репрезентации», — сообщили организаторы.

В конкурсную программу войдут:

— «1000 дешевых зажигалок», реж. Ирина Обидова;
— «Вельга», реж. Анастасия Нечаева;
— «Волны», реж. Михаил Брашинский;
— «Живите долго», реж. Юсуп Разыков;
— «Император», реж. Альфия Хабибулина;
— «Миттельмарш», реж. Софья Меледина;
— «На тебе сошелся клином белый свет», реж. Игорь Поплаухин;
— «Накануне», реж. Алиса Ерохина;
— «Песни лета», реж. Дмитрий Давыдов;
— «Рядом», реж. Тамара Дондурей;
— «Экспресс», реж. Руслан Братов.

В программе «Выборгский счет» представят ленты «По-мужски» Максима Кулагина (главная роль — у Антона Лапенко), «Понедельники» Евгения Григорьева с Юрой Борисовым, Павлом Деревянко и Елизаветой Янковской, а также картина Натальи Назаровой «Райцентр».

Фильмом открытия станет документальная лента председателя жюри конкурса игрового кино Алексея Федорченко «Монета страны Малави», посвященная Василию Шукшину.

В рамках фестиваля состоится премьера фильма Авдотьи Смирновой «Плотник». Закроет смотр картина «Время года зима» Светланы Устиновой с Юлией Снигирь и Евгенией Добровольской в главных ролях.

Тридцатилетнему юбилею «Окна в Европу» будет посвящена ретроспектива «30 лет за 3 сеанса». Зрители увидят три фильма, побеждавшие в Выборге в разные десятилетия:

— «Макаров», реж. Владимир Хотиненко (главный приз, 1993 год);
— «Прогулка», реж. Алексей Учитель (главный приз конкурса игрового кино, приз за лучшую режиссуру, 2003 год);
— «Неадекватные люди», реж. Роман Каримов (Гран-при за дебют, 2010 год).

В Библиотеке Алвара Аалто режиссеры этих лент проведут мастер-классы. Кинофестиваль пройдет в Выборге с 5 по 11 августа.

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