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Бывшего директора Лувра Жан-Люка Мартинеса обвинили в участии в незаконной торговле древностями

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:45

Бывшего директора Лувра Жан-Люка Мартинеса обвинили в участии в незаконной торговле древностями. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на AFP.

Следствие предполагает, что Мартинес участвовал в мошеннических действиях и причастен к банде, отмывающей древние артефакты. Он, вероятно, занимался контрабандой ценностей из Египта.

Их, как утверждают источники, покупал затем филиал Лувра в Абу-Даби. Полиция допросила Мартинеса на прошлой неделе вместе с еще двумя французскими искусствоведами, которым обвинения вынесены не были.

Мартинеса же обвинили в «сокрытии происхождения работ, полученных криминальным путем, путем ложного заверения». Адвокат экс-главы Лувра отметил, что Мартинес «не сомневается, что его добросовестность будет утверждена» в суде.

Жан-Люк Мартинес покинул пост директора Лувра в прошлом году. В мае 2021 года президент Франции Эмманюэль Макрон назначил главой музея Лоранс де Кар, ранее бывшую президентом музея Орсе. Мартинес стал специальным послом по международному сотрудничеству в области культурного наследия.

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