Netflix анонсировал продолжение «Серого человека» с Райаном Гослингом в главной роли

Netflix объявил о съемках сиквела фильма «Серый человек». Об этом сообщает Deadline.

Райан Гослинг вновь вернется к роли сотрудника ЦРУ Корта Джентри. Братья Джо и Энтони Руссо снова станут режиссерами. Они также будут продюсировать фильм вместе Майком Лароккой, Джо Ротом и Джеффри Киршенбаумом.

В качестве сценариста выступит Стивен МакФили, который вместе со своим партнером по «Мстителям» Кристофером Маркусом писал сценарий к первому, оригинальному фильму.

Netflix также анонсировал и спин-офф «Серого человека», над которым будут работать сценаристы «Дэдпула» Ретт Риз и Пол Верник. Сюжет картины пока не раскрывается. Братья Руссо подчеркивают, что спин-офф будет более экспериментальным по сравнению с первым фильмом и получит рейтинг R (контент для зрителей от 17 лет).

Премьера «Серого человека» состоялась 22 июля. Фильм с бюджетом 200 млн долларов стал самым дорогостоящим проектом Netflix.