перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кейт Уинслет снимется в мини-сериале «Дворец». Его выпустит HBO 22:18
Mikhail Vasilyev/Unsplash
В Польше признали кошек чужеродным захватническим видом 21:55
Вышел трейлер комедии «Время для себя» с Кевином Хартом и Марком Уолбергом 21:22
Свердловское управление ФСИН предложило заменить мебель IKEA своей продукцией 20:57
Netflix анонсировал продолжение «Серого человека» с Райаном Гослингом в главной роли 20:56
HBO выпустил AR-приложение по мотивам «Дома дракона». В нем можно воспитать дракона 20:40
Россия уйдет с МКС, Pulp воссоединятся и другие новости дня
20:31 дайджест
В будущем парке «Яуза» появятся зона отдыха и площадка для йоги 19:59
Из соцсетей Данилы Ткаченко
Художника Данилу Ткаченко арестовали заочно из‑за несостоявшейся акции 9 мая 19:44
В Австралии регбисты выступили против спортивной формы с ЛГБТ-символикой 19:08
На Даниловском рынке пройдет концертная версия театральной постановки «Копы в огне» 18:57
МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья, а для транзитных автомобилистов — платным 18:35
The Kinks вновь допустили реюнион — на этот раз к юбилею «You Really Got Me» 18:26
Bettmann/Getty Images
В Москве открылся музей-квартира балерины Майи Плисецкой 18:08
Собчак: ведущего «Модного приговора» Васильева проверяют на дискредитацию Российской армии 18:07
«Магнит» вслед за X5 запускает фудшеринг-проект, предназначенный для передачи продуктов нуждающимся 17:46
Bellingcat* и The Insider* признаны в России нежелательными организациями 17:38
Покупатели Wildberries получили пластиковые бутылки вместо секс-игрушек 17:22
A24/YouTube
Миа Гот убивает и мечтает о славе в трейлере слешера «Перл» 17:18
Экосообщество вступилось за сотрудников Кроноцкого заповедника, осужденных по делу о хищении 17:16

Netflix анонсировал продолжение «Серого человека» с Райаном Гослингом в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:56

Netflix объявил о съемках сиквела фильма «Серый человек». Об этом сообщает Deadline.

Райан Гослинг вновь вернется к роли сотрудника ЦРУ Корта Джентри. Братья Джо и Энтони Руссо снова станут режиссерами. Они также будут продюсировать фильм вместе Майком Лароккой, Джо Ротом и Джеффри Киршенбаумом.

В качестве сценариста выступит Стивен МакФили, который вместе со своим партнером по «Мстителям» Кристофером Маркусом писал сценарий к первому, оригинальному фильму.

Netflix также анонсировал и спин-офф «Серого человека», над которым будут работать сценаристы «Дэдпула» Ретт Риз и Пол Верник. Сюжет картины пока не раскрывается. Братья Руссо подчеркивают, что спин-офф будет более экспериментальным по сравнению с первым фильмом и получит рейтинг R (контент для зрителей от 17 лет).

Премьера «Серого человека» состоялась 22 июля. Фильм с бюджетом 200 млн долларов стал самым дорогостоящим проектом Netflix.

Подробности по теме
Что смотреть в сети: «Серый человек», «Черный телефон» и другие остросюжетные новинки
Что смотреть в сети: «Серый человек», «Черный телефон» и другие остросюжетные новинки
События недели на afisha.ru
джаз
Chess & Jazz 2022: Kito Jempere Orchestra, Anikv, Антоха MC, Pompeya
Опен-эйр с выдающейся позитивной программой
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
мюзикл
Шахматы
Зрелищный мюзикл от создателей «Иисус Христос – суперзвезда»
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
ЦРУ
Люди
Райан Гослинг
Энтони Руссо
Стивен Макфили
Кристофер Маркус
Пол Верник
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить