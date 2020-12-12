перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ана де Армас присоединится к Райану Гослингу и Крису Эвансу в самом дорогом фильме Netflix 15:26
Московскому ресторану Bla Bla Bar грозит штраф или закрытие из‑за концерта Niletto 15:04
Blossoms выпустили рождественский анимационный мини-фильм «Christmas Eve (Soul Purpose)» 13:59
Кристоф Вальц сыграет Михаила Горбачева в мини-сериале «Рейган и Горбачев» 13:56
США одобрили использование вакцины Pfizer. Массовая вакцинация начнется в течение 24 часов 13:02
Московский Театр «Современник« Умер Валентин Гафт
Умер Валентин Гафт 11:46
В России выявили 28 137 новых случаев коронавируса 11:25
Westside Boogie и Joey Bada$$ выходят на прогулку в клипе «Outside» 10:56
Дейв Грол записал кавер на «Hotline Bling» Дрейка 9:46
Дочь Бейонсе и Jay-Z получила свою первую номинацию на «Грэмми» 9:09
StudioET8/Twitter В спин-оффе «Игры престолов» снимутся Мэтт Смит, Оливия Кук и Эмма Д'Арси
В спин-оффе «Игры престолов» снимутся Мэтт Смит, Оливия Кук и Эмма Д'Арси 4:38
В Нью-Йорке автомобиль наехал на активистов движения Black Lives Matter 3:53
Эксперты расшифровали письмо серийного убийцы Зодиака. Его не могли прочитать более полувека 3:21
Тетушки из оригинального ситкома появились в превью финала «Леденящих душу приключений Сабрины» 2:32
Снежный барс заразился коронавирусом в зоопарке Луисвилла 1:59
Raj Rana/Unsplash FDA: у нескольких добровольцев случился паралич лица после введения вакцины Pfizer
FDA: у нескольких добровольцев случился паралич лица после введения вакцины Pfizer 1:00
Джонатан Энтвистл снимет байопик Фреда Астера. Легендарного актера сыграет Джейми Белл 0:27
«Роскосмос» предложил повысить зарплату космонавтам на треть Вчера в 23:45
«Такие дела» выпустили спецпроект о Доме Ушковой в Казани Вчера в 22:51
В Подмосковье посетителей кафе обязали предоставлять отрицательный тест на COVID-19 Вчера в 22:46
Отключить рекламу

Ана де Армас присоединится к Райану Гослингу и Крису Эвансу в самом дорогом фильме Netflix

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:26

Испано-кубинская актриса Ана де Армас сыграет в шпионском триллере «Серый человек», сообщает Deadline. Это будет самый дорогой фильм в истории Netflix — его бюджет составит 200 млн долларов.

Режиссерами станут братья Энтони и Джо Руссо, которые сняли четыре фильма во франшизе «Мстители», в том числе «Мстители: Финал» — самую кассовую картину в истории кино. Издание напоминает, что Джо Руссо написал сценарий вместе с Кристофером Маркусом и Стивеном МакФили, которые ранее работали вместе с братьями над фильмами Marvel.

Роли в ленте вместе с де Армас исполнят Райан Гослинг и Крис Эванс. Какую именно роль исполнит актриса, и когда начнутся съемки, пока не сообщается.

Фильм будет основан на одноименном романе Марка Грини и расскажет о противостоянии наемного убийцы, который в прошлом был сотрудником ЦРУ, Корте Джентри (Гослинг) и его бывшего коллеги Ллойда Хенсена (Эванс). Роман вышел в 2009 году, после этого Грини выпустил еще несколько продолжений.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
трагикомедия
Неадекватные люди-2
Продолжение самой нестыдной отечественной романтической комедии десятых
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
рок
«Новогодний маскарад»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
приключение
Назад в будущее
Марти МакФлай и Док снова в кино

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
ЦРУ
Люди
Ана де Армас
Райан Гослинг
Крис Эванс
Джо Руссо
Кристофер Маркус
Стивен Макфили
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить