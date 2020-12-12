Ана де Армас присоединится к Райану Гослингу и Крису Эвансу в самом дорогом фильме Netflix

Испано-кубинская актриса Ана де Армас сыграет в шпионском триллере «Серый человек», сообщает Deadline. Это будет самый дорогой фильм в истории Netflix — его бюджет составит 200 млн долларов.

Режиссерами станут братья Энтони и Джо Руссо, которые сняли четыре фильма во франшизе «Мстители», в том числе «Мстители: Финал» — самую кассовую картину в истории кино. Издание напоминает, что Джо Руссо написал сценарий вместе с Кристофером Маркусом и Стивеном МакФили, которые ранее работали вместе с братьями над фильмами Marvel.

Роли в ленте вместе с де Армас исполнят Райан Гослинг и Крис Эванс. Какую именно роль исполнит актриса, и когда начнутся съемки, пока не сообщается.

Фильм будет основан на одноименном романе Марка Грини и расскажет о противостоянии наемного убийцы, который в прошлом был сотрудником ЦРУ, Корте Джентри (Гослинг) и его бывшего коллеги Ллойда Хенсена (Эванс). Роман вышел в 2009 году, после этого Грини выпустил еще несколько продолжений.