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МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья, а для транзитных автомобилистов — платным

Семён Гудошников
Сегодня в 18:35

Проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья, а для транзитных автомобилистов — платным с 1 января следующего года. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Такое решение, по его мнению, позволит снизить количество транзитных легковушек и сократит время в дороге для жителей региона. Власти рассчитывают, что транзитный поток автомобилей продолжит идти по Центральной кольцевой автодороге.

Собянин уточнил, что строительство основного участка МСД — северо-восточной хорды — планируется завершить этой осенью, а южного участка трассы — в 2023 году. В результате реализации проекта новые транспортные связи появятся в 48 районах с населением около 4,5 млн человек, добавил он.

«Наша главная задача — построить дорогу, по которой можно без остановок пересечь столицу всего за 40 минут. Поэтому на МСД не будет препятствий в виде светофоров. Запрещено также движение грузовиков. Исключение составят машины с пропусками для проезда по столичному региону», — отметил градоначальник.

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