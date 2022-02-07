Уже в 2023 году недалеко от центра города появится Московский скоростной диаметр — 68-километровая трасса, которая соединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Какими будут последствия этого решения? И нужно ли это нам? «Афиша Daily» задала вопросы про МСД экспертам.

Что случилось? 31 января мэр Москвы Сергей Собянин объявил о создании в городе «новой магистрали столицы» — Московского скоростного диаметра. Под этим скрывается объединение северо-восточной и юго-восточной хорд в одну трассу, которая протянется от Симферопольского шоссе до платной магистрали на Санкт-Петербург с ответвлением до Некрасовки. На ней не будет светофоров вообще. В блоге мэра с гордостью заявляется, что уже в 2023 году с помощью МСД всю Москву можно будет проехать за 40 минут. На портале «Активный гражданин» сейчас идет голосование за название новой трассы. О том, нужна ли она горожанам, в нем не спрашивается.

То, что сейчас презентовано как московский скоростной диаметр, было заложено еще в Генплан 1971 года . С тех пор под разными соусами эту стройку пытались пробить — при Лужкове это называлось четвертым кольцом. Тогда идея критиковалась, и даже Собянин, когда стал мэром, сказал, что мы не будем это строить, так как это до безобразия дорого. Автомобили, едущие, например, из Петербурга в Краснодар, решили вести через центр Москвы. Это идиотизм — транзитный поток необходимо вести в объезд и убирать подальше от города, именно для этого построили ЦКАД. Так делать нельзя. Во второй половине XX века считали: если построить внеуличную скоростную дорогу, то это поможет разгрузить дороги. Но это не работает: происходит спровоцированный спрос на поездки на личном автомобиле — люди чаще выбирают машину, а не общественный транспорт.

В результате машин на улицах становится больше, а движение парализуется.

Именно это мы видели в Москве в случаях реконструкции развязок на МКАД, строительства Третьего транспортного кольца, вылетных магистралей. Лучше водителям не стало. Если говорить о московских хордах, то некоторые результаты мы уже видим — перегружены улица Буденова и проспект Мира. Дорога, которая должна была разгрузить движение, привела в район еще больше машин, которые съезжают на обычные улицы. А их расширять дальше невозможно из‑за застройки. В целом МСД — это дорогущий пример того, как не надо решать транспортные проблемы в городе. Обычно срок жизни таких конструкций — порядка 50 лет. Думаю, в светлой России будущего дожидаться окончания этого срока мы не будем, хорды начнут сносить раньше — лет через 20–30. Потому что они несут слишком много проблем: транспортные, экологические, с безопасностью — если на таких дорогах происходят аварии, они, как правило, не обходятся без жертв. Они разрушают пешеходные и велосипедные связи между районами — можно вспомнить Выхино, где при строительстве хорды забыли сделать проход для людей к метро. Кроме того, съезды и развязки занимают огромную территорию — это вычеркнутые из городской жизни пространства, очень дорогая выжженная земля. В таких местах даже невозможно пустить общественный транспорт — скоростные дороги для этого не приспособлены. Плюсов в этой стройке нет . Даже якобы увеличение пропускной способности в долгосрочной перспективе обернется бóльшими пробками.

МСД — это одна из самых дорогих и безумных градостроительных ошибок Москвы.

Презентация проекта в блоге Сергея Собянина

Александр Кулаков Директор Центра транспортного моделирования факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ

Реализация МСД является частью более глобального проекта — строительства и ввода в эксплуатацию четырех хорд Москвы. Суть заключается в создании нового дорожного каркаса в секторе города, расположенного между ТТК и МКАДом. Именно здесь существует большой дефицит улично-дорожной сети: на УДС приходится порядка 6% от общей площади. Сам по себе московский скоростной диаметр в краткосрочной перспективе свяжет между собой районы северо-восточной, северной, восточной, юго-восточной и южной частей Москвы прямым транспортным сообщением. В результате снизится транспортная нагрузка на центр города, ТТК и частично на МКАД. В долгосрочной перспективе, по завершении строительства всех хордовых связей, город получит каркас альтернативных кольцевых и вылетных магистралей, что изменит маршруты движения для многих пользователей и сократит количество заторовых ситуаций в Москве.

Алексей Радченко Урбанист, автор «Канала Алексея Радченко»

Это катастрофа, если кратко . Перевод хорд в полноценную транзитную магистраль практически через центр города — это с точки зрения градостроительства очень большая ошибка. И хотя ситуацию планируют смягчить отсутствием грузового транспорта, это не поможет. Количество легковых автомобилей все равно огромное, пускать трафик такого объема через Москву — безумие. У нас уже давно старались строить обходные магистрали, именно чтобы увести транзитный трафик из города и освободить его от машин. Для этого создавались МКАД, бетонные кольца, ЦКАД . Сейчас ситуация и так напряженная, автомобилей много, и половина из них, по данным Центра организации дорожного движения, имеют не московские номера. Сложно понять, почему это решение было принято. Скорее всего (хотя это конспирологическая версия) у строителей заканчиваются масштабные работы по северо-восточным и северо-западным хордам. При этом есть бюджеты и люди, готовые их осваивать. Поэтому ищутся любые варианты для того, чтобы огромная армия техники и рабочих не простаивала. Соответственно, ситуация принимает странные формы. Даже если трассу в какой‑то момент сделают платной, все равно трафик будет большим, а это шум, выхлопы, нагрузка на прилегающую дорожную сеть. Люди обязательно захотят съехать с МСД в магазин, на заправку, куда‑то еще. С точки зрения устойчивого города этот проект — серьезный шаг назад.

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Большинство трасс, несмотря на утверждения о том, что они прокладываются вдоль железных дорог или промышленных предприятий, такие широкие, что до домов остаются буквально десятки метров. Более того, промышленные зоны преобразуют в бизнес-центры и офисные территории с большим количеством людей. Так что МСД окажется под окнами жилых домов и офисных помещений.

МСД помешает переломить тренды в пользу более устойчивых видов транспорта — общественного, велосипедов.

В долгосрочной перспективе это еще один повод для горожан купить личный автомобиль или пользоваться им чаще. Все развитие отодвинется на 5–10 лет назад. Скоро в городе появится дополнительная площадь для 200–300 тысяч автомобилей, что радикально увеличит нагрузку на экологию и инфраструктуру. К сожалению, я не вижу серьезного противостояния жителей, экспертов и активистов. Если не будет экономического кризиса или давления со стороны федеральной власти, то проект скорее всего будет реализован.

Илья Чистяков Директор проектов КБ «Стрелка»

Строительство скоростных автомагистралей в плотной городской застройке не соответствует современной практике транспортного планирования . По мнению экспертов, такие проекты не позволяют решить основные вызовы, а именно: дорожные заторы, загрязнение воздуха, шум и аварии на дорогах. Кроме того, жителям прилегающих районов приходится пересматривать уже сложившиеся маршруты. Обычно все это снижает стоимость недвижимости вдоль скоростных автомагистралей. Стоит сказать, что объединение хорд в диаметр повышает их статус и открывает возможности для внесения изменений в проект. Сегодня об этом нет никакой информации, а следовательно, нам нечего обсуждать. Чего бы точно не хотелось — чтобы эстакада диаметра прошла вдоль Каспийской улицы, как планировалось в изначальном проекте. Это может иметь негативные последствия для жителей района и для парка «Царицыно», а также ограничить развитие и привлекательность формирующегося транспортного-пересадочного узла. У МЦД «Царицыно» сейчас самый большой пассажиропоток среди всех станций, включая вокзалы. Также переименование может быть связано с коммуникационными задачами проекта: диаметр нейтрализует многолетний шлейф негативных ассоциаций и общественных дискуссий, связанных с хордами.