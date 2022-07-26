Экосообщество вступилось за сотрудников Кроноцкого заповедника, осужденных по делу о хищении

75 природоохранных общественных организаций и общественных групп выступили в поддержку сотрудников Кроноцкого заповедника на Камчатке, получивших реальные сроки по делу о растрате 454,6 млн рублей. Об этом «Афише Daily» рассказали в российском отделении Гринписа, которое присоединилось к обращению.

Природоохранное сообщество попросило генпрокурора России Игоря Краснова взять уголовные дела сотрудников Кроноцкого заповедника под личный контроль, пересмотреть их и отменить приговоры.

В своем обращении природоохранные организации называют решение суда «расправой над сотрудниками заповедника, дискредитирующей правоохранительную и судебную системы Российской Федерации». Они указывают, что по делу не была проведена соответствующая экспертиза, а в суде не было представлено веских доказательств вины подсудимых.

15 июля суд в Петропавловске-Камчатском признал четырех сотрудников Кроноцкого заповедника виновными в растрате более 454 млн рублей. По заключению суда, в 2015–2016 годах они создали «видимость утилизации коммерческой фирмой отходов, фактически захоронив их на особо охраняемой заповедной территории». Деньги были выделены на очистку участков побережья Тихого океана от нефтепродуктов в бочках и резервуарах, брошенного оборудования и остатков сооружений. Трех работников также признали виновными в хищении 16,8 млн рулей, которые они якобы потратили на катер, уже бывший у учреждения.

Замдиректора заповедника по науке и туризму Роман Корчигин получил пять лет колонии общего режима, начальник научного отдела Дарья Паничева — четыре с половиной года, замдиректора по финансам и экономике Оксана Терехова — пять с половиной лет, бывший замдиректора по общим вопросам Николай Поздняков — три года. Срок в восемь лет назначили предпринимателю, который не работал в заповеднике, — суд назвал его одним из основных организаторов преступной схемы.

Осужденных сотрудников обязали в полном объеме возместить ущерб и выплатить крупные штрафы.

Природоохранные организации отмечают, что в основу обвинения лег приговор 2020 года в отношении бывшего замдиректора заповедника по охране заповедных территорий Александра Ильина и директора ООО «Экология» Виталия Дрозда. Они заключили сделку со следствием, признали вину в хищении 454,6 млн рублей и в результате получили условные сроки вместо реальных. Именно Ильин и Дрозд, находясь под стражей, сообщили, что бывший директор заповедника Тихон Шпиленок создал ОПГ и вовлек в него своих подчиненных.

Общественники также указывают, что в публичном доступе есть материалы, подтверждающие проведение работ по ликвидации экологического ущерба. В том числе проведение работ

подтверждают отчеты ученых МГУ им. Ломоносова об успешном зарастании территории и отсутствии источников негативного воздействия, говорится в заявлении.

Среди других претензий природоохранного сообщества — судом не принято ни одного довода защиты, обвинение построено на выборочных показаниях свидетелей, которые не подтвердили причастности фигурантов к хищениям, а также отказ от проведения экспертиз.

Экосообщество обеспокоено, что «дело об очистке» может положить конец практике, когда федеральные власти выделяют нацпаркам и заповедникам бюджетные средства на улучшение экологического состояния особо охраняемых природных территорий.

За осужденных сотрудников заповедника вступились министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков и губернатор региона Владимир Солодов. Последний заявил, что знает обвиняемых «как искренних, убежденных защитников природы». По его словам, это не означает, что сотрудники не могли совершить ошибку, но в осознанный умысел в рамках преступной группы ему верится с трудом.