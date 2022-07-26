перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Австралии регбисты выступили против спортивной формы с ЛГБТ-символикой 19:08
На Даниловском рынке пройдет концертная версия театральной постановки «Копы в огне» 18:57
МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья, а для транзитных автомобилистов — платным 18:35
The Kinks вновь допустили реюнион — на этот раз к юбилею «You Really Got Me» 18:26
Bettmann/Getty Images
В Москве открылся музей-квартира балерины Майи Плисецкой 18:08
Собчак: ведущего «Модного приговора» Васильева проверяют на дискредитацию Российской армии 18:07
«Магнит» вслед за X5 запускает фуд-шеринг-проект, предназначенный для передачи продуктов нуждающимся 17:46
Bellingcat* и The Insider* признаны в России нежелательными организациями 17:38
Покупатели Wildberries получили пластиковые бутылки вместо секс-игрушек 17:22
A24/YouTube
Миа Гот убивает и мечтает о славе в трейлере слешера «Перл» 17:18
Экосообщество вступилось за сотрудников Кроноцкого заповедника, осужденных по делу о хищении 17:16
ЦБ разработал программу для преподавания финансовой грамотности в российских школах 17:06
Кинофестиваль «Окно в Европу» объявил программу 2022 года 16:30
Генпрокуратура передала дело пермского стрелка в суд 16:21
more tv/YouTube
Вышел локализованный тизер нового сезона «Рассказа служанки». Премьера — 15 сентября на more.tv 16:04
Банкоматы Кубы начали принимать карты «Мир» 15:28
Минфин предложил обязать российских сотрудников, работающих из‑за рубежа, платить налоги в России 15:16
Минэкономики займется разработкой регулирования NFT 15:05
В России вырос спрос на тамагочи и тетрис 14:54
Кадр из сериала «Во все тяжкие»
Сериал «Во все тяжкие» может пропасть из библиотеки Netflix 14:23

Экосообщество вступилось за сотрудников Кроноцкого заповедника, осужденных по делу о хищении

Семён Гудошников
Сегодня в 17:16

75 природоохранных общественных организаций и общественных групп выступили в поддержку сотрудников Кроноцкого заповедника на Камчатке, получивших реальные сроки по делу о растрате 454,6 млн рублей. Об этом «Афише Daily» рассказали в российском отделении Гринписа, которое присоединилось к обращению.

Природоохранное сообщество попросило генпрокурора России Игоря Краснова взять уголовные дела сотрудников Кроноцкого заповедника под личный контроль, пересмотреть их и отменить приговоры.

В своем обращении природоохранные организации называют решение суда «расправой над сотрудниками заповедника, дискредитирующей правоохранительную и судебную системы Российской Федерации». Они указывают, что по делу не была проведена соответствующая экспертиза, а в суде не было представлено веских доказательств вины подсудимых.

15 июля суд в Петропавловске-Камчатском признал четырех сотрудников Кроноцкого заповедника виновными в растрате более 454 млн рублей. По заключению суда, в 2015–2016 годах они создали «видимость утилизации коммерческой фирмой отходов, фактически захоронив их на особо охраняемой заповедной территории». Деньги были выделены на очистку участков побережья Тихого океана от нефтепродуктов в бочках и резервуарах, брошенного оборудования и остатков сооружений. Трех работников также признали виновными в хищении 16,8 млн рулей, которые они якобы потратили на катер, уже бывший у учреждения.

Замдиректора заповедника по науке и туризму Роман Корчигин получил пять лет колонии общего режима, начальник научного отдела Дарья Паничева — четыре с половиной года, замдиректора по финансам и экономике Оксана Терехова — пять с половиной лет, бывший замдиректора по общим вопросам Николай Поздняков — три года. Срок в восемь лет назначили предпринимателю, который не работал в заповеднике, — суд назвал его одним из основных организаторов преступной схемы.

Осужденных сотрудников обязали в полном объеме возместить ущерб и выплатить крупные штрафы.

Природоохранные организации отмечают, что в основу обвинения лег приговор 2020 года в отношении бывшего замдиректора заповедника по охране заповедных территорий Александра Ильина и директора ООО «Экология» Виталия Дрозда. Они заключили сделку со следствием, признали вину в хищении 454,6 млн рублей и в результате получили условные сроки вместо реальных. Именно Ильин и Дрозд, находясь под стражей, сообщили, что бывший директор заповедника Тихон Шпиленок создал ОПГ и вовлек в него своих подчиненных.

Общественники также указывают, что в публичном доступе есть материалы, подтверждающие проведение работ по ликвидации экологического ущерба. В том числе проведение работ
подтверждают отчеты ученых МГУ им. Ломоносова об успешном зарастании территории и отсутствии источников негативного воздействия, говорится в заявлении.

Среди других претензий природоохранного сообщества — судом не принято ни одного довода защиты, обвинение построено на выборочных показаниях свидетелей, которые не подтвердили причастности фигурантов к хищениям, а также отказ от проведения экспертиз.

Экосообщество обеспокоено, что «дело об очистке» может положить конец практике, когда федеральные власти выделяют нацпаркам и заповедникам бюджетные средства на улучшение экологического состояния особо охраняемых природных территорий.

За осужденных сотрудников заповедника вступились министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков и губернатор региона Владимир Солодов. Последний заявил, что знает обвиняемых «как искренних, убежденных защитников природы». По его словам, это не означает, что сотрудники не могли совершить ошибку, но в осознанный умысел в рамках преступной группы ему верится с трудом.

События недели на afisha.ru
джаз
Chess & Jazz 2022: Kito Jempere Orchestra, Anikv, Антоха MC, Pompeya
Опен-эйр с выдающейся позитивной программой
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
мюзикл
Шахматы
Зрелищный мюзикл от создателей «Иисус Христос – суперзвезда»
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
МГУ
Люди
Игорь Краснов
Александр Ильин
Николай Поздняков
Тихон Шпиленок
Владимир Солодов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить