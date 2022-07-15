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Сотрудников Кроноцкого заповедника осудили за растрату около 455 млн рублей

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:24

Четверых сотрудников Кроноцкого государственного заповедника осудили за растрату около 455 млн рублей. Их приговорили к лишению свободы от 3 до 8 лет, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Решение вынес Петропавловск-Камчатский городской суд. Он признал замдиректора заповедника по науке и туризму Романа Корчигина, начальника научного отдела Дарью Паничеву, замдиректора по финансам и экономике Оксану Терехову и бывшего замдиректора по общим вопросам Николая Позднякова виновными в растрате особо крупного размера с использованием служебного положения.

Суд установил, что сотрудники заповедника создали видимость утилизации отходов коммерческой фирмой. Они предоставляли документы с ложной информацией о ходе работ, а на деле захоранивали отходы прямо в заповеднике.

Корчигин, Паничева, Терехова и Поздняков нанесли «значительный экологический ущерб» заповедной территории, включенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, отметили в прокуратуре.

«Кроме того, директор бюджетного учреждения и его двое подчиненных совершили хищение 16,8 млн рублей при приобретении по завышенной стоимости для нужд заповедника катера, фактически имевшегося в пользовании учреждения до совершения сделки», — добавили в ведомстве.

Осужденные будут отбывать свое наказание в исправительной колонии общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу, подсудимые намерены обжаловать его.

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