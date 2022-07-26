Генпрокуратура передала дело пермского стрелка в суд

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело Тимура Бекмансурова, убившего шесть человек в ходе стрельбы в пермском университете. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Бекмансурова. Материалы дела переданы в Пермский краевой суд.

Согласно обвинительному заключению, поступившему в Генпрокуратуру 18 июля 2022 года, утром 20 сентября 2021-го студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете с целью массового убийства.

«В результате погибли 6 человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате своих действий, по данным следствия, Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму более 370 тыс. рублей.

Бекмансурову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, а также покушении на убийство (часть 3 статьи 30 и пункты а, е, и части 2 статьи 105 УК), посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК) и умышленное уничтожение или повреждение имущества (часть 2 статьи 167 УК).