перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Австралии регбисты выступили против спортивной формы с ЛГБТ-символикой 19:08
На Даниловском рынке пройдет концертная версия театральной постановки «Копы в огне» 18:57
МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья, а для транзитных автомобилистов — платным 18:35
The Kinks вновь допустили реюнион — на этот раз к юбилею «You Really Got Me» 18:26
Bettmann/Getty Images
В Москве открылся музей-квартира балерины Майи Плисецкой 18:08
Собчак: ведущего «Модного приговора» Васильева проверяют на дискредитацию Российской армии 18:07
«Магнит» вслед за X5 запускает фуд-шеринг-проект, предназначенный для передачи продуктов нуждающимся 17:46
Bellingcat* и The Insider* признаны в России нежелательными организациями 17:38
Покупатели Wildberries получили пластиковые бутылки вместо секс-игрушек 17:22
A24/YouTube
Миа Гот убивает и мечтает о славе в трейлере слешера «Перл» 17:18
Экосообщество вступилось за сотрудников Кроноцкого заповедника, осужденных по делу о хищении 17:16
ЦБ разработал программу для преподавания финансовой грамотности в российских школах 17:06
Кинофестиваль «Окно в Европу» объявил программу 2022 года 16:30
Генпрокуратура передала дело пермского стрелка в суд 16:21
more tv/YouTube
Вышел локализованный тизер нового сезона «Рассказа служанки». Премьера — 15 сентября на more.tv 16:04
Банкоматы Кубы начали принимать карты «Мир» 15:28
Минфин предложил обязать российских сотрудников, работающих из‑за рубежа, платить налоги в России 15:16
Минэкономики займется разработкой регулирования NFT 15:05
В России вырос спрос на тамагочи и тетрис 14:54
Кадр из сериала «Во все тяжкие»
Сериал «Во все тяжкие» может пропасть из библиотеки Netflix 14:23

Генпрокуратура передала дело пермского стрелка в суд

Виктория Шанина
Сегодня в 16:21

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело Тимура Бекмансурова, убившего шесть человек в ходе стрельбы в пермском университете. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Бекмансурова. Материалы дела переданы в Пермский краевой суд.

Согласно обвинительному заключению, поступившему в Генпрокуратуру 18 июля 2022 года, утром 20 сентября 2021-го студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете с целью массового убийства.

«В результате погибли 6 человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате своих действий, по данным следствия, Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму более 370 тыс. рублей.

Бекмансурову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, а также покушении на убийство (часть 3 статьи 30 и пункты а, е, и части 2 статьи 105 УК), посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК) и умышленное уничтожение или повреждение имущества (часть 2 статьи 167 УК).

События недели на afisha.ru
джаз
Chess & Jazz 2022: Kito Jempere Orchestra, Anikv, Антоха MC, Pompeya
Опен-эйр с выдающейся позитивной программой
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
мюзикл
Шахматы
Зрелищный мюзикл от создателей «Иисус Христос – суперзвезда»
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Генпрокуратура РФ
Люди
Тимур Бекмансуров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить