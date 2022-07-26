Цена газа в Европе превысила 2000 долларов за 1000 кубометров в ожидании остановки еще одной турбины «Северного потока». Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, стоимость августовского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures выросла до 2010 долларов. Днем ранее торги были закрыты на уровне 1852 долларов, а в среднем с начала месяца котировки составили 1713 долларов.

Накануне «Газпром» сообщил об остановке работы еще одной турбины газопровода «Северный поток–1». После этого прокачка газа по нему сократится до 20% от возможной мощности. В компании заявили, что эксплуатация газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» прекратится «в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта».

Производительность «Портовой» 27 июля с 7.00 по московскому времени сократится до 33 млн кубометров в сутки. В таком режиме «Северный поток» работает с середины июня. «Газпром» поэтапно снижал объем закачиваемого газа с 167 до 67 млн кубометров.