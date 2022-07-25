«Газпром» остановит еще одну турбину «Северного потока». Это сократит прокачку газа до 20%

Российская компания «Газпром» остановит работу еще одной турбины газопровода «Северный поток — 1». После этого прокачка газа по нему сократится до 20% возможной мощности. Об этом сообщил «Интерфакс».

В концерне заявили, что эксплуатация газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» прекратится «в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта».

Производительность «Портовой» 27 июля с 07:00 по московскому времени сократится до 33 млн кубических метров в сутки. До этого времени газопровод будет по-прежнему работать на 40% от своей мощности.

В таком режиме «Северный поток» работает с середины июня. «Газпром» поэтапно снижал объем закачиваемого газа со 167 млн до 67 млн кубических метров. Причиной этого стали проблемы с оборудованием на станции «Портовая».

Они начались в том числе из‑за того, что из Канады с ремонта не вернулась вовремя турбина Siemens. Из‑за санкций ее стало невозможно ввести в страну. Соглашение о возвращении турбины было достигнуто после переговоров Канады и Германии.