Маск выложил совместное фото с Брином, чтобы опровергнуть сообщения о романе с его женой

Издание сказало, что предприниматель отправил им снимок накануне вечером и заявил, что сделал его пару часов назад. В переписке по электронной почте Маск настаивал, что развод Николь и Сергея не имеет к нему «абсолютно никакого отношения». Бизнесмен уверен, что пара может это подтвердить, а история попала в СМИ не от них.

Илон Маск продолжает опровергать сообщения о ссоре с основателем Google Сергеем Брином и романе с его женой Николь Шанахан, с которой Брин находится в процессе развода. На этот раз основатель Tesla и SpaceX передал New York Post фотографию с вечеринки, где он находится рядом с Брином.

Комментируя в твиттере совместную с Брином фотографию, Маск заявил: «Да, это были мы с Сергеем вчера вечером. Фотография стоит 1000 твитов».

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что у Маска с Шанахан был короткий роман. Якобы он начался в декабре прошлого года, когда Брин и его супруга уже решили развестись, но продолжали жить вместе.

По словам инсайдеров WSJ, трудности в браке возникли из‑за стресса во время пандемии и в связи с воспитанием трехлетней дочери. Маск на момент романа расстался с певицей Граймс, пишет издание. Из‑за этого романа якобы Брин подал на развод, а дружбе двух предпринимателей пришел конец.

Сам Маск назвал сообщения о его романе с Шанахан «чушью» и сказал, что видел супругу Брина «всего два раза за три года, оба раза в окружении множества других людей».