Бывшая стюардесса SpaceX обвинила Илона Маска в сексуальных домогательствах

SpaceX выплатила в 2018 году 250 тыс. долларов за урегулирование иска против ее основателя Илона Маска о сексуальных домогательствах. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление подруги потерпевшей, переписку по электронной почте и другие документы.

Истица работала стюардессой в парке корпоративных самолетов SpaceX. По заявлению ее подруги, в 2016 году, после приема на работу сотруднице предложили получить лицензию массажиста, чтобы делать массаж Маску.

Во время одного из полетов основатель SpaceX предложил прийти к нему в каюту для «полного массажа тела», сказано в заявлении. Утверждается, что стюардесса обнаружила Маска «полностью голым, за исключением простыни, закрывающей нижнюю половину тела».

Во время массажа, говорится в документе, миллиардер «обнажил свои гениталии», затронул сотрудницу и предложил купить ей лошадь (женщина занимается верховой ездой), если она «сделает больше», имея в виду половой акт.

В разговоре с изданием подруга истицы сказала, что во время инцидента пенис Маска был эрегирован. «И он начал делать ей предложение, как будто он коснулся ее бедра и сказал, что купит ей лошадь. Он фактически пытался подкупить ее, чтобы она оказала какую‑то сексуальную услугу», — отметила подруга.

Бортпроводница отказалась от предложения Маска. В заявлении ее приятельницы сказано, что сотрудница «не продается» и «не собирается оказывать сексуальные услуги за деньги или подарки».

После отказа миллиардеру женщина заметила, что количество ее рабочих смен резко сократилось. Стюардесса почувствовала, что «ее вытолкнули и наказали за отказ заниматься проституцией», говорится в заявлении.

Тогда женщина наняла юриста и написала жалобу в отдел кадров SpaceX, подробно изложив инцидент. Однако дело так и не дошло до суда, поскольку в ноябре 2018 года Маск, SpaceX и истица заключили соглашение о выходном пособии, согласно которому ей выплатили 250 тыс. долларов в обмен на обещание не подавать в суд. Документ также включал ряд положений о неразглашении.

Когда Business Insider связался с Маском для комментариев, тот отправил электронное письмо с просьбой предоставить дополнительное время для ответа. Бизнесмен также сказал, что «в этой истории гораздо больше».

«Если бы я был склонен к сексуальным домогательствам, вряд ли это был бы первый случай за всю мою 30-летнюю карьеру, о котором стало известно», — написал он, назвав эту историю «политически мотивированным» вбросом. Вице-президент SpaceX по правовым вопросам Кристофер Кардачи отказался комментировать ситуацию.