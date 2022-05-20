перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Депутаты предложили снять возрастной предел для заключения первого контракта на военную службу 15:23
Поставки газа из России в Финляндию прекратятся утром 21 мая 15:20
Сериал «Барри» продлили на четвертый сезон 15:06
picture alliance/Getty Images
Герхард Шредер и Маттиас Варниг покидают совет директоров Роснефти 14:20
Случаи заражения оспой обезьян выявили как минимум в 10 странах. ВОЗ созывает чрезвычайную встречу 13:58
Бывшая стюардесса SpaceX обвинила Илона Маска в сексуальных домогательствах 13:50
Волейбольный «Локомотив» все же извинился за оскорбительную реплику главного тренера 13:49
Four Tet выложил новый трек «Look at Your Pager» под псевдонимом KH 13:23
«Рамблер/почта» добавила темную тему 12:59
Netflix/YouTube
Вышел новый тизер корейской версии «Бумажного дома» 12:24
Нидерландская компания Prosus начала поиск покупателя на сервис объявлений «Авито» 12:10
В России выявили 5089 новых случаев COVID-19 11:42
Магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay в России откроются под новыми вывесками 11:42
Zola Jesus опубликовала пластинку «Arkhon» — первую после пятилетнего перерыва 10:28
Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии читателей Time 10:25
Paebi/Wikimedia Commons
Швейцарский страховщик Zurich Insurance уходит из России 9:28
The Cure выпустят новый альбом в 2022 году. Он станет первым за 14 лет 9:03
«Аппарат.театр» покажет в Москве новый спектакль «Дневник телесной памяти» 2:13
The CW представил трейлер приквела «Сверхъестественного» — сериала «Винчестеры» 1:48
Марго Робби появится в новом фильме «Одиннадцать друзей Оушена» 0:52

Бывшая стюардесса SpaceX обвинила Илона Маска в сексуальных домогательствах

Семён Гудошников
Сегодня в 13:50

SpaceX выплатила в 2018 году 250 тыс. долларов за урегулирование иска против ее основателя Илона Маска о сексуальных домогательствах. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление подруги потерпевшей, переписку по электронной почте и другие документы.

Истица работала стюардессой в парке корпоративных самолетов SpaceX. По заявлению ее подруги, в 2016 году, после приема на работу сотруднице предложили получить лицензию массажиста, чтобы делать массаж Маску.

Во время одного из полетов основатель SpaceX предложил прийти к нему в каюту для «полного массажа тела», сказано в заявлении. Утверждается, что стюардесса обнаружила Маска «полностью голым, за исключением простыни, закрывающей нижнюю половину тела».

Во время массажа, говорится в документе, миллиардер «обнажил свои гениталии», затронул сотрудницу и предложил купить ей лошадь (женщина занимается верховой ездой), если она «сделает больше», имея в виду половой акт.

В разговоре с изданием подруга истицы сказала, что во время инцидента пенис Маска был эрегирован. «И он начал делать ей предложение, как будто он коснулся ее бедра и сказал, что купит ей лошадь. Он фактически пытался подкупить ее, чтобы она оказала какую‑то сексуальную услугу», — отметила подруга.

Бортпроводница отказалась от предложения Маска. В заявлении ее приятельницы сказано, что сотрудница «не продается» и «не собирается оказывать сексуальные услуги за деньги или подарки».

После отказа миллиардеру женщина заметила, что количество ее рабочих смен резко сократилось. Стюардесса почувствовала, что «ее вытолкнули и наказали за отказ заниматься проституцией», говорится в заявлении.

Тогда женщина наняла юриста и написала жалобу в отдел кадров SpaceX, подробно изложив инцидент. Однако дело так и не дошло до суда, поскольку в ноябре 2018 года Маск, SpaceX и истица заключили соглашение о выходном пособии, согласно которому ей выплатили 250 тыс. долларов в обмен на обещание не подавать в суд. Документ также включал ряд положений о неразглашении.

Когда Business Insider связался с Маском для комментариев, тот отправил электронное письмо с просьбой предоставить дополнительное время для ответа. Бизнесмен также сказал, что «в этой истории гораздо больше».

«Если бы я был склонен к сексуальным домогательствам, вряд ли это был бы первый случай за всю мою 30-летнюю карьеру, о котором стало известно», — написал он, назвав эту историю «политически мотивированным» вбросом. Вице-президент SpaceX по правовым вопросам Кристофер Кардачи отказался комментировать ситуацию.

События недели на afisha.ru
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
поп
«XI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV»
комедия
Приплыли!
Организация роскошного свадебного предложения для девушки оборачивается криминалом
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
детектив
Будь моими глазами
Слепая сиделка спасается в доме от грабителей
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
SpaceX
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить