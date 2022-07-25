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Российские аналоги Coca-Cola и Pepsi за май–июнь заняли 5% рынка

Денис Ламехов
Сегодня в 14:24

Доля рынка, занятая российскими аналогами напитков Coca-Cola и Pepsi, в течение мая и июня 2022 года достигла 5%, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитической компании NielsenIQ.

Издание не приводит показателей по конкретным торговым маркам, но указывает, что в мае концерн «Очаково» запустил бренды CoolCola, Fancy и Street, а «Черноголовка» выпускает напитки «Кола Черноголовка» и Fantola.

При этом общие продажи газированных напитков за май–июнь сократились на 5,5%. Это подтвердили в сети Metro: падение продаж напитков составило примерно 20% в натуральном выражении.

В Metro связывают это с сокращением ассортимента западных компаний. В мае «Известия» сообщали, что PepsiCo будет выпускать товары под брендом «Русский дар» специально для местного рынка взамен Pepsi, 7Up и Mirinda.

Coca-Cola HBC в июне объявила о прекращении производства и продаж на российском рынке. При этом слухи о полном уходе компании из России преувеличены, заявлял источник Forbes, знакомый с положением дел в Coca-Cola.

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