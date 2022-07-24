«Сохнут» планирует перенести московский офис в Израиль

Еврейское агентство «Сохнут» собирается перенести свой офис в Москве в Израиль. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

«Сотрудники еврейского агентства, образно говоря, собирают вещи и пересматривают свои проблемы и работу», — сказал собеседник, близкий к агентству. Весь процесс репатриации может перейти в онлайн — и это создаст трудности для пожилых людей, которым понятнее личное общение.

Источник в агентстве пояснил, что без возможности продвигать репатриацию в Россию уровень иммиграции в ближайшие годы резко снизится. У агентства всего несколько израильских эмиссаров и около 100 сотрудников в стране.

По данным источниках «Сохнута», после 24 февраля заявки на репатриацию подали коло 30 000 российских граждан, около 5000 получили разрешение. Ежедневно в офисы приходят около 1000 человек с желанием репатриироваться, но не все из них соответствуют требованиям.

21 июля Минюст России попросил ликвидировать «Сохнут». Ведомство направило иск в Басманный суд, рассмотрение начнется 28 июля.

«Интерфаксу» сообщили в суде, что иск связан с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности.

«Сохнут» был основан в 1929 году. Он помогает евреям в репатриации в Израиль, в России работает АНО «Сохнут».