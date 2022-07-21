Минюст России просит ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Об этом сообщается на портале московских судов.

Ведомство направило иск о ликвидации в Басманный суд. Судебный процесс начнется 28 июля.

«Интерфаксу» сообщили в суде, что иск связан с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности.

В начале июля израильская газета The Jerusalem Post писала, что власти России указали «Сохнуту» прекратить все операции в стране — претензии касались сбора информации о россиянах. В самой организации это отрицал и заявляли, что продолжат работу с внесением «определенных коррективов, как того требуют власти».

«Сохнут» был основан в 1929 году. Он помогает евреям в репатриации в Израиль, в России работает АНО «Сохнут».