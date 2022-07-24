Россия включила Багамские острова в перечень «недружественных» стран

Российские власти расширили список «недружественных» стран. В него вошли Багамские острова, а также принадлежащие Великобритании Гернси и Мэн, сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что острова Гернси и Мэн поддержали британские санкции против России. Багамские острова, в свою очередь, ввели запрет на любые операции с Центробанком, российским Минфином и рядом кредитных организаций страны.

Список «недружественных» стран появился в мае 2021 года. Тогда правительство внесло в него только США и Чехию.

Предполагается, что страны из этого перечня не могут нанимать российских граждан для работы в своих посольствах. Физические и юридические лица из России могут расплачиваться с кредиторами из «недружественных» стран в рублях.