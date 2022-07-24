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«Спартак» обыграл «Краснодар» во втором туре Российской премьер-лиги

Виктория Шанина
Сегодня в 8:39

Московский клуб «Спартак» одержал победу над футболистами «Краснодара» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2022/2023.

Встреча прошла 23 июля на домашнем стадионе «Краснодара». Гости одержали победу со счетом 4:1.

Счет открыл «Спартак» в первом тайме — первый мяч забросил полузащитник Роман Зобнин на 35-й минуте. Спустя две минуты арбитр удалил удалил полузащитника «Краснодара» Александра Черникова за грубую игру. На 46-й минуте Квинси Промес забил еще один мяч в пользу «Спартака».

Следующие два гола принадлежат «Краснодару». Но один защитник Сергей Бородин на 52-й минуте забил в свои ворота и счет был уже 3:0 в пользу «Спартака». На 60-й минуте благодаря Эдуарду Сперцяну один мяч краснодарским спортсменам удалось отыграть.

Четвертый и последний мяч в ворота «Краснодара» забросил полузащитник «Спартака» Виктор Мозес. Результативную передачу ему отдал Данил Пруцев.

В следующем туре «Краснодар» встретиться с «Уралом», матч состоится 29 июля. «Спартак» 31 июля на домашнем стадионе сыграет с «Оренбургом».

Для нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля это первая победа во главе московского клуба. Испанец сменил на этом посту итальянца Паоло Ваноли, об отставке которого стало известно 10 июня.

В дебютном матче клуба под руководством Абаскаля футболисты проиграли «Зениту» со счетом 0:4 в рамках Суперкубка России. В первом туре РПЛ «Спартак» сыграл в ничью с «Ахматом» (1:1).

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