IMAX перестал работать в России

Корпорация IMAX перестала работать в России. Об этом «Интерфаксу» сообщил член Ассоциации владельцев кинотеатров и глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.

По его словам, решение связано с отсутствием контента в формате IMAX, который можно выпускать, а также «с тем, что IMAX как одна из крупнейших мировых технологических кинокорпораций пошла в русле тех решений, которые до нее озвучили голливудские студии и ряд других компаний, связанных с технологиями, оборудованием киноиндустрии». При этом Исаев отметил, что IMAX приостановила деятельность, но не ушла окончательно.

Последним днем работы представительства IMAX в России стало 31 мая, уточнил Исаев. Все сотрудники уволены.

Первой о прекращении работы IMAX в России написала автор «Коммерсанта» Анна Афанасьева в своем телеграм-канале «Камера, топор!». По ее словам, сотрудников сократили по соглашению сторон 1 июня.

IMAX владела около 50 кинозалами в России. Они обеспечивали примерно 3% от общей выручки компании.

К осени в условиях дефицита зарубежных фильмов число закрытых в России кинотеатров может составить 70%, прогнозировали аналитики. Падение онлайн-спроса на билеты в июне–июле составило 34%, а марте–апреле достигало максимальных 48%.