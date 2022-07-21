Президент Италии распустил парламент

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он сделал это, чтобы можно было провести новые выборы.

«Досрочный роспуск парламента — это всегда последний выбор, особенно когда, как сейчас, перед палатами парламента стоит много важных задач, которые необходимо решить в интересах страны. Но возникшая политическая ситуация привела к этому решению», — сказал президент.

По словам Маттареллы, прошедшее 20 июля голосование в сенате показало отсутствие парламентской поддержки правительства и «перспектив формирования нового большинства».

Дата новых выборов будет назначена позже. Наблюдатели считают, что новые выборы пройдут 25 сентября.

Ранее Маттарелла со второй попытки принял отставку премьера Марио Драги. Впервые политик подал в отставку 14 июля, но Маттарелла отказался ее принять. Поводом для этого послужил отказ партии «Движение пяти звезд» — одной из участниц правящей коалиции — от участия в голосовании о доверии правительству в верхней палате парламента Италии.