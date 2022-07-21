Президент Италии Серджо Маттарелла со второй попытки принял отставку премьера Марио Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги ушел со своего поста — отставку принял президент страны Серджо Маттарелла. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

«Правительство остается у власти для решения текущих вопросов», — заявил президент. Маттарелла намерен распустить парламент, сообщает издание. Досрочные выборы могут быть проведены в октябре.

Впервые Драги подал в отставку 14 июля, но Маттарелла отказался ее принять. Поводом для отставки послужил отказ партии «Движение 5 звезд» — одной из участниц правящей коалиции — от участия в голосовании о доверии правительству в верхней палате парламента Италии.

Ранее партия отказалась голосовать за утверждение финансовой помощи гражданам Италии. Таким образом она формально обозначила свой выход из парламентского большинства.

Это усугубило правительственный кризис, обусловленный противоречиями между правящей коалицией и кабинетом министров. Ранее Драги заявлял, что не видит своего правительства без участия «Движения 5 звезд».

20 июля премьер получил вотум доверия в верхней палате парламента — при этом Движение 5 звезд» и две другие ключевые коалиционные партии «Вперед, Италия» и «Лига» не стали участвовать в голосовании.