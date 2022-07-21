Мантуров анонсировал частичную отмену параллельного импорта для замещенных товаров

Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров высказался о перспективах отмены механизма параллельного импорта, не требующего разрешения от правообладателя на ввоз товаров в страну. Слова Мантурова передает ТАСС.

«Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение», — заявил вице-премьер во время осмотра выставки промышленных предприятий Удмуртии, где он сейчас находится с визитом.

Манутров добавил: «Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам [товаров], когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции».

Правительство легализовало параллельный импорт в конце марта. Всего в списке товаров 96 пунктов. Согласно изначальной идее, механизм будет действовать до конца 2022 года.

В Минпромторге подчеркивали, что это легализация не контрафакта, а поставок «оригинальных товаров по альтернативным каналам».

Ранее за ввоз продукции без разрешения правообладателя импортера ожидала ответственность вплоть до 5 млн рублей штрафа, а также уничтожение товара.