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Джастин Бибер возобновит мировой тур после перенесенного синдрома Рамзи Ханта

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:06

Канадский певец Джастин Бибер возобновит мировой гастрольный тур «Justice» 31 июля. Он был прерван из‑за частичного паралича лица, с которым столкнулся музыкант вследствие синдрома Рамсея-Ханта. Об этом сообщил Variety.

Бибер выступит на Lucca Summer Festival в Италии, затем сыграет пять концертов в Европе в августе, а в сентябре отправится в Южную Америку. После этого артист устроит шоу в ЮАР, на Ближнем Востоке, в Азии, Австралии и Новой Зеландии.

В планах Бибера — вернуться к выступлениям в Европе в январе 2023 года. Пока музыкант не рассказал, когда именно состоятся отмененные концерты в Северной Америке. Предположительно их перенесут на весну.

Бибер рассказал о проблемах со здоровьем в июне. Он признался, что у него парализовало правую половину лица из‑за синдрома Рамсея-Ханта. Певец потерял возможность моргать одним глазом и полноценно улыбаться.

Чтобы восстановить подвижность лица, Бибер прибег к электротерапии, воздействующей на мышцы. Артист не сообщил, что стало причиной развития болезни. В СМИ отмечали, что это могло произойти из‑за слабости иммунной системы. Уже несколько лет Бибер лечится от болезни Лайма.

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