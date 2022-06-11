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Джастин Бибер рассказал, что у него парализовало половину лица из‑за синдрома Рамсея-Ханта

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:52

Канадский певец Джастин Бибер рассказал, что столкнулся с синдромом Рамсея-Ханта. Из‑за этого у него парализовало правую половину лица. Артист поделился новостью о состоянии своего здоровья в инстаграме*.

Он рассказал, что вирус поразил его лицевые нервы и ушной нерв. Вследствие этого артист потерял возможность моргать правым глазом и полноценно улыбаться. «Это довольно серьезно, как вы видите», — признал музыкант.

Бибер добавил, что вынужден отменить запланированные концерты. «Очевидно, физически я просто не способен их провести», — отметил певец. «Мое тело говорит мне замедлиться. Надеюсь, вы поймете», — добавил он.

Артист подчеркнул, что он намерен отдохнуть и работать над восстановлением подвижности своего лица. Пока неясно, сколько времени на это уйдет. Тем не менее, Бибер уверен, что полностью поправится и вернется к выступлениям.

Музыкант добавил, что уже начал электротерапию, которая должна помочь восстановить подвижность мышц лица. Позднее он также пожаловался в сторис, что паралич мешает ему нормально есть, и попросил поклонников молиться за него.

Бибер не уточнил, что именно стало причиной развития синдрома Рамсея-Ханта. Daily Mail пишет, что болезнь могла стать следствием опоясывающего лишая, или ветрянки. Повлиять на здоровье артиста мог также стресс и слабая иммунная система. Уже несколько лет Бибер лечится от болезни Лайма.

*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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