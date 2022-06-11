Джастин Бибер рассказал, что у него парализовало половину лица из‑за синдрома Рамсея-Ханта

Канадский певец Джастин Бибер рассказал, что столкнулся с синдромом Рамсея-Ханта. Из‑за этого у него парализовало правую половину лица. Артист поделился новостью о состоянии своего здоровья в инстаграме*.

Он рассказал, что вирус поразил его лицевые нервы и ушной нерв. Вследствие этого артист потерял возможность моргать правым глазом и полноценно улыбаться. «Это довольно серьезно, как вы видите», — признал музыкант.

Бибер добавил, что вынужден отменить запланированные концерты. «Очевидно, физически я просто не способен их провести», — отметил певец. «Мое тело говорит мне замедлиться. Надеюсь, вы поймете», — добавил он.