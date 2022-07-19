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Российские школьники завоевали пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике

Семён Гудошников
Сегодня в 20:27

Все пять российских школьников, участвовавших в 52-й Международной олимпиаде по физике (IPhO 2022), завоевали золотые медали. Об этом говорится в пресс-релизе Минпросвещения России.

Турнир включал два этапа — теоретический и практический, которые прошли 11 и 13 июля. В этом году турнир принимала Швейцария, но школьники из России участвовали в нем дистанционно как частные лица. Официально сборную страны отстранили от турнира.

Победителями олимпиады стали Вадим Еремин и Олег Калашников из Физтех-лицея города Долгопрудный, Максим Пермяков из Республиканского лицея Саранска, а также школьники из Москвы — Даниил Рынкевич из школы Центра педагогического мастерства и Илья Гладышев из лицея «Вторая школа». Тренировал команду кандидат физико-математических наук из МФТИ Артем Воронов.

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что успехи российских школьников на олимпиаде по математике, а теперь и по физике — это показатель высокого уровня подготовки по естественно-научным дисциплинам, которые уже в школе изучают на углубленном уровне.

Еремин, Калашников, Пермяков, Рынкевич и Гладышев смогли повторить успех России на прошлогодней олимпиаде. Тогда тоже все пять российских участников завоевали золотые медали.

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