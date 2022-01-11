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Ученые: последние семь лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений

Денис Ламехов
Сегодня в 17:54

По информации европейской программы Copernicus, собирающей данные со спутниковой системы ЕС и отслеживающей изменения климата, прошедшие семь лет стали самыми жаркими за всю историю. Ученые называют отрыв «значительным». Об этом сообщается на сайте организации.

Мир

В целом 2021 год занял пятую строчку в списке самых жарких. Средняя температура была на 1,1-1,2 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху и на 0,3 выше, чем за период 1991-2020, который исследователи также берут за референсный.

Они говорят, что если сравнивать текущий момент с этим отрезком длиной в тридцать лет, то регионами, где температура сильнее всего превышает средние значения, стали западное побережье США и Канады, Гренландия и значительные участки центральной и северной Африки, а также Ближнего Востока.

Напротив, территориями, где температура оказалась ниже нормы, стали Сибирь, Аляска центральная и восточная части Тихого Океана.

Европейская территория

Европа в прошедшем году пережила свое самое жаркое лето. При этом начало и конец 2021-го были близки к норме или ниже ее. Исследователи приводят примеры экстремальных погодных явлений в Европе в прошедшем году: ливни и затопления в Германии и Бельгии, лесные пожары в Средиземноморье и Турции.

В 2021-м был побит европейский температурный рекорд — на Сицилии температура достигла 48,8 градусов Цельсия. Это на 0,8 градуса выше, чем предыдущее рекордное значение.

Парниковые газы и глобальное потепление

Ученые сообщили, что тенденция к росту выбросов углекислого газа, являющегося одним из основных драйверов роста температуры на планете, в минувшем году продолжилась — его объем составил 414,3 частицы на миллион частиц воздуха. Прирост за год составил 2,4 ± 0.4 единицы — примерно как в 2020-м.

Концентрация метана, другого парникового газа, также увеличилась — до 1,876 частицы на миллиард частиц воздуха. Исследователи называют показатель «беспрецедентным», он значительно выше, чем цифры за предыдущие двадцать лет спутниковых наблюдений.

Парижское соглашение по климату

Директор Службы мониторинга атмосферы Copernicus Винсент-Анри Пой сказал, что признаки снижения уровня выбросов обоих газов на данный момент незаметны. Мауро Фаччини, глава отдела спутниковых наблюдений Генерального Директората по обороне и космической промышленности, упомянул необходимость соблюдать Парижское соглашение по климату и призвал к как можно более срочным действиям по уменьшению воздействия на окружающую среду. В 2015 году 197 стран, подписавших документ, договорились среди прочего привести к нулю воздействие парниковых газов к 2050 году.

Результаты саммита ООН по климату, прошедшего в ноябре 2021 года и развивающего достигнутые в Париже договоренности, были названы генсеком ООН Антониу Гутерришем недостаточными. «Афиша Daily» подробно рассказывала об инициативах экологического форума.

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