Соавтор законопроекта о полном запрете «гей-пропаганды», глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина из КПРФ ответила на вопросы News.ru насчет законодательной инициативы.

В частности, она заявила, что каминг-аут не будет считаться пропагандой «нетрадиционных сексуальных отношений». «Признание каким‑то деятелем своей сексуальной ориентации. Это то же самое, что больной раком скажет, что он болен. Ну признался он, что больной, что из этого? Это будет вызывать сочувствие», — пояснила она.

По мнению законодательницы, «нетрадиционные сексуальные отношения» — это «аномалия, своего рода диагноз». «Если вы будете пропагандировать свой диагноз и вас это не смущает — это ваше право, идите и пропагандируйте. Если вы не хотите этого делать — не делайте. Преследовать вас за то, что вы рассказываете о своем диагнозе, вас никто не будет», — сказала Останина.

Она отметила, что под «отрицанием традиционных семейных ценностей» в законопроекте в том числе понимается движение «чайлдфри». «Для нас традиционная семья — это союз мужчины и женщины, это дети, это многопоколенческая семья. И пропаганда чайлдфри в данном случае — это как раз и есть пропаганда отказа от традиционных семейных ценностей. Это далеко не безобидное движение, которое набрало значительные обороты в социальных сетях. Я тут поддерживаю сенатора Павлову, которая потребовала запрета на пропаганду в социальных сетях, чтобы закрыть те сайты, где популяризируется движение чайлдфри», — заявила депутат.

На вопрос, что входит в определение «традиционные ценности», Останина не ответила прямо. «Скажите, любовь — это традиционная семейная ценность? Любовь мужичины и женщины и дети, которые рождаются от любви, — перечислила депутат. — Брак — союз мужчины и женщины и семья, которая в результате этого брака, и рожденные от этой любви дети — это традиционная ценность? Вот о чем идет речь. Это то, что передается из поколения в поколение».

«Многодетная семья — это культурная традиция кавказских народов, их традиционная ценность. У русских людей тоже, как правило, многодетная семья, многопоколенческая семья — это традиционная ценность. Мне кажется, традиционные ценности не нуждаются в объяснении», — резюмировала она.

В разговоре с журналистом Останина несколько раз привела в пример «гей-пропаганды» спектакли Кирилла Серебренникова. «Если вы сидите на кухне и обсуждаете <…> спектакль, который поставил Кирилл Серебренников, я не думаю, что вы что‑то пропагандируете. А вот Кирилл Серебренников, когда по сцене бегают голые девушки-лесбиянки, занимаясь любовью на сцене, — это как раз и нужно запрещать», — сказала законодательница.

Она также уверила, что в законопроекте речь идет о «запрете на пропаганду», а не о «преследовании людей». «Если это поправки в закон о господдержке кинематографии, ну кого тут преследовать? Надо просто запретить к показу, запретить финансировать из федерального бюджета фильм, который пропагандирует этот нетрадиционализм», — пояснила Останина, отметив, что законопроект также не предполагает запрета классических произведений, таких как «Анна Каренина», «Тихий Дон» или «Лолита».