Лил Узи Верт выпустил еще один новый сингл «I Know»

Музыкант впервые показал тизер «I Know» еще в 2017 году — трек должен был войти в альбом «Luv Is Rage 2», но как и «Come This Way» не попал в окончательную подборку песен.

Американский рэпер Лил Узи Верт выпустил композицию «I Know» — она войдет в грядущий миниальбом «Red & White». Ее можно послушать здесь .

Вместе с «I Know» на готовящийся к выходу EP «Red & White» попадет также опубликованный накануне трек «Space Cadet». Точная дата релиза пока неизвестна, но ожидается, что альбом выйдет в ближайшие несколько недель.

Две последние полноформатные записи Лил Узи Верта вышли в 2020 году. Это альбом «Eternal Atake» и совместная с Future работа «Pluto x Baby Pluto».