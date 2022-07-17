Американский рэпер Лил Узи Верт выпустил сингл «Space Cadet». Трек войдет в грядущий EP музыканта «Red & White».
Послушать трек пока можно только на SoundCloud. Когда он выйдет на других площадках неизвестно.
Дата релиза мини-альбом рэпера «Red & White» пока не назначена. По данным NME, выйдет в ближайшие несколько недель.
Последний альбом Лил Узи Верта «Eternal Atake» вышел в марте 2020 года. Он получил хорошие отзывы критиков и вошел в списки лучших записей года по версии Pitchfork и Rolling Stone.