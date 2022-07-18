перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Покушение» на OFFMi оказалось постановкой. На рэпера составили протокол за мелкое хулиганство 20:48
В Москве пройдет фестиваль документального кино о женщинах «Систерхуд.док» 20:42
Оптимизм российского бизнеса упал до минимума за 13 лет 20:30
Минспорт хочет создать чемпионат по футболу для команд Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья 20:29
Свадьба Бена Аффлека и Дженифер Лопес, уход H&M из России и другие новости дня
20:24 дайджест
В конце августа в Москве пройдет спортивно-музыкальный фестиваль JetRush Extreme 19:51
Rich Fury/Getty Images
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек наконец поженились. Через 19 лет после первой помолвки 19:02
Албания начнет переговоры о вступлении в ЕС 19 июля 18:51
В Великобритании снимут документальный фильм о Борисе Джонсоне 18:48
В твиттере следят за загадочным аккаунтом Папы-кофе. Возможно, он собирается мстить за смерть сына 18:44
В сети появился новый трейлер второго сезона «Американских историй ужасов» 18:16
X5 Retail Group: россияне переходят на бережливое потребление на фоне сокращения реальных доходов 18:15
World Business Channel/YouTube
Гальперин покидает пост директора «Росгосстраха» 17:51
Гонконг вернул себе статус самого дорогого города для проживания иностранцев. Москвы нет в списке 17:47
Прокурор потребовал назначить основателю проекта «Омбудсмен полиции» шесть лет колонии 17:45
«О, как хотела мама»: Shortparis сняли клип на еще одну песню из альбома «Зов озера» 17:12
Путин поручил создать механизмы частного финансирования ИТ-компаний 17:03
Ovinuchi Ejiohuo/Unsplash
Нигерия возобновила выдачу виз россиянам 16:40
Дин Блант выложил фристайл-трек с участием Скепты, A$AP Rocky и Novelist 16:30
BadComedian снял видео про российскую и украинскую пропаганду. Понравилось не всем 16:16

«Покушение» на OFFMi оказалось постановкой. На рэпера составили протокол за мелкое хулиганство

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:48

Рэпер OFFMi организовал постановочный расстрел из‑за «снижающихся рейтингов», рассказал он сам правоохранителям. На артиста составили протокол за мелкое хулиганство, передает «Осторожно, новости».

В ходе проверки полицейские установили, что скорую помощь на место «покушения» никто не вызывал. OFFMi и его продюсера доставили в отдел полиции, где он признался в постановке, и объяснил, что пошел на это из‑за низких рейтингов.

Накануне в соцсетях появились видео, как неизвестные на мотоцикле стреляют в Никиту Святковского (настоящее имя OFFMi), когда тот фотографируется с фанатами после концерта в Москве.

В телеграм-каналах предупреждали, что это может быть постановка, организованная OFFMi, и за нее рэперу может грозить административная ответственность.

События недели на afisha.ru
поп
VK Fest
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
мультфильм
Забытое чудо
Школьники случайно попадают во времена татаро-монгольского ига
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
триллер
Открытое море: Монстр глубины
На девушек в отпуске в море нападает огромная белая акула
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить