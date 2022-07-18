«Покушение» на OFFMi оказалось постановкой. На рэпера составили протокол за мелкое хулиганство

Рэпер OFFMi организовал постановочный расстрел из‑за «снижающихся рейтингов», рассказал он сам правоохранителям. На артиста составили протокол за мелкое хулиганство, передает «Осторожно, новости».

В ходе проверки полицейские установили, что скорую помощь на место «покушения» никто не вызывал. OFFMi и его продюсера доставили в отдел полиции, где он признался в постановке, и объяснил, что пошел на это из‑за низких рейтингов.

Накануне в соцсетях появились видео, как неизвестные на мотоцикле стреляют в Никиту Святковского (настоящее имя OFFMi), когда тот фотографируется с фанатами после концерта в Москве.

В телеграм-каналах предупреждали, что это может быть постановка, организованная OFFMi, и за нее рэперу может грозить административная ответственность.