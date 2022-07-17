В рэпера OFFMi выстрелили после концерта в Москве

В Москве неизвестные на мотоцикле выстрелили в рэпера OFFMi из сигнального пистолета. Его доставили в одну из столичных больниц, сообщает Ura.ru.

После сольного концерта Никита Святковский (настоящее имя артиста) фотографировался со своими фанатами, когда к нему подъехали двое неизвестных на мотоцикле. Они сделали несколько выстрелов в OFFMi и скрылись.

На опубликованных роликах (есть нецензурная лексика) видно сам момент выстрела и то, что происходило после — люди пытались помочь рэперу, а после занесли его в машину скорой помощи. О состоянии Святковского пока ничего не известно.

Некоторые телеграм-каналы пишут, есть вероятность, что это постановка — в таком случае OFFMi и его сообщникам грозят дела по статье о хулиганстве.

OFFMi — украинский и российский рэпер, бывший участник музыкального объединения «Bound». В его дискографии три студийных альбома и шесть мини-альбомов.