X5 Retail Group: россияне переходят на бережливое потребление на фоне сокращения реальных доходов

Группа компаний X5 Retail Group (объединяет «Пятерочку», «Перекресток», «Карусель», «Чижик») сообщила, что россияне переходят на бережливое потребление на фоне сокращения реальных зарплат и пенсий.

Смену потребительской модели холдинг назвал в числе ключевых факторов, которые влияли на результаты компании в течение второго квартала 2022 года, — он начался в апреле и окончился в июне.

Рост цен на продукты во втором квартале, по данным X5, составил в годовом исчислении 19,5%, ускорившись с 13,5% в первой четверти года.

Компания ожидает «значительного ускорения открытий» магазинов под брендом «Чижик» — это жесткий дискаунтер, появившийся в 2020-м. Его квартальная выручка выросла в 28 раз (или порядка 3300%) в годовом исчислении. Оборот жестких дискаунтеров рос и в 2021 году.

Доходы «Пятерочки» во втором квартале выросли на 19,3%, «Перекрестка» — на 11,3%, «Карусели» — упали на 47,2%.

Росстат сообщал, что реальные зарплаты россиян в апреле уменьшились на 7,2% в годовом выражении. По данным ведомства, до этого с начала 2022 года зарплаты увеличивались: на 1,9% в январе, на 2,6% в феврале, на 3,6% в марте.