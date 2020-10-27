перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Псковской области проведут митинг на кладбище. На нем выступят против закрытия отделения больницы 20:03
X5 Retail Group запустит сеть магазинов с низкими ценами «Чижик» 19:42
Ukrlife.tv/YouTube Политтехнолог Виталий Шкляров покинул Беларусь. Отпустить его просил лично госсекретарь США
Политтехнолог Виталий Шкляров покинул Беларусь. Отпустить его просил лично госсекретарь США 19:14
«Зона права»: в России средний штраф за домашнее насилие составил 5323 рубля 18:45
Netflix снимет сериал по мотивам Assassin’s Creed 18:39
Хабиб Нурмагомедов впервые в карьере стал лидером рейтинга бойцов UFC 18:30
«Академия Звука» открыла дополнительный конкурсный набор 18:20
«ВКонтакте» «ВКонтакте» запустила музыкальные рекомендации от сообществ-кураторов
«ВКонтакте» запустила музыкальные рекомендации от сообществ-кураторов 17:50
Казахстан сделал фразу из фильма «Борат» слоганом рекламы для туристов 17:30
«Кого в армию, а кого на улицу»: Лукашенко потребовал отчислять студентов, участвующих в протестах 16:58
Следующий запуск Crew Dragon к МКС назначили на 14 ноября 16:53
Топ-менеджеры «Яндекса» и «Мегафона» обсудят с Екатериной Шульман будущее цифровой революции 16:13
Netflix/YouTube Джордж Клуни в постапокалиптическом мире в трейлере фильма «Полночное небо»
Джордж Клуни в постапокалиптическом мире в трейлере фильма «Полночное небо» 16:06
«Афиша» запустила раздел «Мероприятия». Оставить анонс события теперь может любой желающий 15:59
В больнице под Новосибирском дефицит мест. Пациентов с COVID-19 положили на лестничной площадке 15:59
В Москве откроется выставка к юбилею Дмитрия Пригова 15:43
В России в повторный прокат выйдет «Курьер» Карена Шахназарова 15:22
«Вечерний Ургант»/YouTube Александр Розенбаум перепел в «Вечернем Урганте» «Любимку» и трек Моргенштерна и Элджея
Александр Розенбаум перепел в «Вечернем Урганте» «Любимку» и трек Моргенштерна и Элджея 14:54
Бэтмен и Женщина-кошка на мотоциклах в Чикаго: новые кадры со съемок «Бэтмена» Мэтта Ривза 14:38
Роскомнадзор подготовил ответные меры на цензуру YouTube и Facebook в отношении российских СМИ 14:20
Отключить рекламу

X5 Retail Group запустит сеть магазинов с низкими ценами «Чижик»

Анастасия Цой
Сегодня в 19:42

X5 Retail Group, в которую входят сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», запустит еще одну сеть магазинов с низкими ценами — «Чижик». Об этом пишет vc.ru со ссылкой на заявление директора по стратегии ретейлера Владимира Салахутдинова.

«Чижик — быстрая и дружелюбная птица. А еще чиж — акроним слов «черный» и «желтый», основных цветов бренда», — прокомментировал название топ-менеджер.

© Скриншот из презентации X5 Retail Group/vc.ru

Площадь и ассортимент магазинов будут небольшими: 200–250 квадратных метров и не больше 800 позиций товаров. Руководство X5 Retail Group отметило, что одна из целей — довести количество товаров под собственной торговой маркой до 60%.

По словам Салахутдинова, компания «взяла лучшее от модели жестких дискаунтеров на зарубежных рынках, добавив свои современные технологии».

Первый магазин сети «Чижик» откроется 29 октября на Долгопрудной улице в Москве. До конца года появится еще несколько магазинов, а в 2021 году их будет уже 45–50.

Глава X5 Retail Group Игорь Шехтерман говорил Financial Times, что компания верит в сегмент дисконтных магазинов, так как «ситуация в стране будет только ухудшаться».

Летом «Магнит» запустил новую сеть магазинов в формате дискаунтера «Моя цена». Концепция предполагает сжатый ассортимент и другой уровень сервиса: например, большинство товаров на полках размещены прямо в коробках.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Глубже!
Александр Паль снимает порно с Любовью Аксеновой
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
хип-хоп
«Маятник Фуко»: Markul, Morgenshtern, «Пошлая Молли», Obladaet
Возможно, главный российский рэп-фестиваль
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
ужасы
Сияние
Триллер Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
X5 Retail Group
Financial Times
"Магнит"
Люди
Владимир Салахутдинов
Игорь Шехтерман
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить