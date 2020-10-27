X5 Retail Group запустит сеть магазинов с низкими ценами «Чижик»

«Чижик — быстрая и дружелюбная птица. А еще чиж — акроним слов «черный» и «желтый», основных цветов бренда», — прокомментировал название топ-менеджер.

X5 Retail Group , в которую входят сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», запустит еще одну сеть магазинов с низкими ценами — «Чижик». Об этом пишет vc.ru со ссылкой на заявление директора по стратегии ретейлера Владимира Салахутдинова.

Площадь и ассортимент магазинов будут небольшими: 200–250 квадратных метров и не больше 800 позиций товаров. Руководство X5 Retail Group отметило, что одна из целей — довести количество товаров под собственной торговой маркой до 60%.

По словам Салахутдинова, компания «взяла лучшее от модели жестких дискаунтеров на зарубежных рынках, добавив свои современные технологии».

Первый магазин сети «Чижик» откроется 29 октября на Долгопрудной улице в Москве. До конца года появится еще несколько магазинов, а в 2021 году их будет уже 45–50.

Глава X5 Retail Group Игорь Шехтерман говорил Financial Times, что компания верит в сегмент дисконтных магазинов, так как «ситуация в стране будет только ухудшаться».

Летом «Магнит» запустил новую сеть магазинов в формате дискаунтера «Моя цена». Концепция предполагает сжатый ассортимент и другой уровень сервиса: например, большинство товаров на полках размещены прямо в коробках.