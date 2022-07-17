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Шьямалан снял адаптацию книги ужасов. Автор оригинала пытался скрыть это, но фанаты все разузнали

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:12

Режиссер М.Найт Шьямалан снял адаптацию романа ужасов «Хижина на краю света», написанного американским писателем Полом Тремблеем и вышедшим в 2018 году. Картина получила название «Стук в хижине».

То, что новый фильм режиссера и книга связаны друг с другом, подтвердил в интервью CNBC сам писатель. «Честно говоря, часть этой весны я развенчивал слухи в интернете и тушил пожары в твиттере. Однако в начале июня прятать связь фильма и книги стало невозможным, учитывая всю доступную информацию на том же IMDb», — сказал Тремблей.

Автор книг заверил своих читателей, что фильм их удивит, несмотря на изменения в сюжете и различия с оригиналом.

Тремблей провел несколько дней на съемочной площадке и много говорил с Шьямаланом о книге, которая находится в разработке как художественный фильм уже несколько лет. Изначально режиссер «Сплита» был просто прикреплен к проекту в качестве продюсера, но в конце концов он решил стать режиссером, когда другой постановщик отказался от работы над адаптацией.

Съемки «Стука в хижине» завершились 12 июня. В актерский состав проекта вошли Джонатан Грофф, Бен Олдридж, Дейв Баутиста, Руперт Гринт и Никки Амука-Берд. Ожидается, что фильм выйдет в прокат 3 февраля 2023 года.

Книга «Хижина на краю света» рассказывает о супругах Эндрю и Эрике их приемной дочери Вен, отдыхающих в уединенной хижине в Нью-Гемпшире. В их жилище вторгаются четверо незнакомцев по имени Редмонд, Леонард, Сабрина и Адриана, которые берут семью в плен и говорят им, что для предотвращения надвигающегося апокалипсиса один из них нужно убить.

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