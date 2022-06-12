Шьямалан объявил о завершении съемок фильма «Стук в хижине»

Режиссер М.Найт Шьямалан («Сплит») объявил о завершении съемок своего пятнадцатого полнометражного фильма «Стук в хижине». Он опубликовал фотографию с хлопушкой в своем твиттере.

Шьямалан также выразил благодарность актерскому составу и съемочной группе.

О чем будет картина, пока неизвестно. Предположительно, она будет представлять собой излюбленный жанр режиссера — триллер. Ранее он говорил, что новый фильм будет «очень напряженным», — в сценарии, по подсчетам автора, около 100 страниц.

В актерский состав проекта вошли Джонатан Грофф, Бен Олдридж, Дейв Баутиста, Руперт Гринт и Никки Амука-Берд. Ожидается, что «Стук в хижине» выйдет в прокат 3 февраля 2023 года.