Boeing предсказал снижения спроса на самолеты после ухода с российского рынка

Компания Boeing спрогнозировала снижение спроса на коммерческие самолеты в ближайшие десятилетия на фоне экономических потрясений и неопределенности в отношении поставок самолетов в Россию. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно прогнозу Boeing, компания поставит клиентам 41 170 самолетов до 2041 года. Ранее производитель заявлял, что до 2040 года сможет поставить 43 610 самолетов.

В прогнозе подчеркивается, что геополитические и экономические потрясения могут иметь долгосрочные последствия для коммерческой аэрокосмической отрасли. Так, по данным компании, ежегодный рост пассажиропотока снизится с 4% до 3,8%. Ее конкурент Airbus SE также снизил свои ожидания из‑за роста цен на энергию.

2 марта Boeing приостанавливала техобслуживание и поддержку российских авиакомпаний. Следом компания приостановила закупку титана для своих самолетов из России.