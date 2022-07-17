Все экспонаты с зарубежных выставок вернулись в Россию

В Россию вернулись все экспонаты с зарубежных выставок. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Все экспонаты, которые находились в музейном фонде Российской Федерации, из недружественных стран вернулись в Россию. Осталось только несколько вещей, которые принадлежат частным лицам, находящимся под санкциями Евросоюза. По этому поводу идет юридическая работа, которая так или иначе должна закончиться», — рассказал специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он также подчеркнул, что вывоз музейных экспонатов из России на зарубежные выставки приостановлен до середины 2023 года. «Просто для того, чтобы не было рисков ни по логистике, ни по страхованию. Во всяком случае, я полагаю, что сегодня проблема музейных экспозиций должна ориентироваться на внутренний рынок и страны СНГ», — добавил Швыдкой.

Ранее в Минкультуры заявляли, что после 24 февраля в Россию вернулись около 1500 экспонатов с выставок в Беларуси, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Испании, Корее, Объединенных Арабских Эмиратах, Нидерландах, Омане, Сербии, Франции, Чехии, Японии.

23 июня Эрмитаж ввел годовой мораторий на выставки в Европе и США. Однако он не распространяется на Китай и дружественные страны.