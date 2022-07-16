перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Москве обвиняемая в домашнем насилии женщина вернулась из полиции домой и убила мужа 19:54
Уголовное дело против Гозмана*, фейковый кастинг на «Холостяка» и другие новости дня
18:59 дайджест
«Кин-дза-дза!» и «Солярис»: топ-10 самых популярных у россиян советских фантастических фильмов 18:58
Полиция в Белгороде приостановила занятия по оказанию медпомощи из‑за подозрений в сектантстве 16:57
Calvin Harris/YouTube
Фаррелл Уильямс, Холзи и Джастин Тимберлейк — приглашенные артисты в новом треке Кельвина Харриса 16:55
В Петербурге открылись два новых книжных магазина — их запустил проект «Независимое искусство» 16:42
Орешкин: Россия сделает так, чтобы необходимости в SWIFT у нее не было 16:17
В Москве набирался фейковый кастинг шоу «Холостяк». На место сбора приехала полиция 15:59
Скончался сооснователь и басист Happy Mondays Пол Райдер 15:21
Эндрю Гарфилд сыграет главу Virgin Group Ричарда Брэнсона в мини-сериале «Горячий воздух» 15:09
Лиззо выпустила четвертый альбом «Special» 14:33
PxHere
«Ничего страшного»: правительство на время отменило обязательную установку «ЭРА-ГЛОНАСС» в машинах 13:59
Экс-участники распавшихся The Maccabees собрали новую группу 86TVs 13:19
17 июля Петр Налич проведет концерт в московском Summer Stage 12:43
Black Midi выпустили третью пластинку «Hellfire» 11:50
Фильм Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» вновь выйдет в прокат 10:43
Мобильный репортер/Агентство «Москва»
Минпромторг: IKEA не сообщала о намерении продать торговые точки в России 9:59
Причиной смерти Иваны Трамп стал несчастный случай 9:00
Стив Карелл в образе попавшего в ловушку психотерапевта в трейлере «Пациента» 2:28
В Sims 4 появится возможность выбора сексуальной ориентации персонажей 1:21

«Кин-дза-дза!» и «Солярис»: топ-10 самых популярных у россиян советских фантастических фильмов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:58

Мосфильм подготовил список из десяти самых популярных у россиян советских фантастических фильмов, сообщает ТАСС. Подборка приурочили к выходу на большие экраны восстановленной 4K-версии «Кин-дза-дза!», который занял первое место в топе.


  1. «Кин-дза-дза!» Георгия Данелия
  2. «Солярис» Андрея Тарковского
  3. «Собачье сердце» Владимира Бортко
  4. «Сталкер» Андрея Тарковского
  5. «Гостья из будущего» Павла Арсенова
  6. «Приключения Электроника» Константина Бромберга
  7. «Письма мертвого человека» Константина Лопушанского
  8. «Через тернии к звездам» Ричарда Викторова
  9. «Москва-Кассиопея» Ричарда Викторова
  10. «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая

Список составлялся на основе анализа рейтингов и подборок IMDb, Film.ru, Hi-fi.ru, «Кинопоиска», Lifehacker, Kanobu, «Подбора кино», Topspiski, а также экспертного мнения программной дирекции телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

Подробности по теме
Ремейки и сиквелы советской классики, которые нас поджидают
Ремейки и сиквелы советской классики, которые нас поджидают
События недели на afisha.ru
триллер
Открытое море: Монстр глубины
На девушек в отпуске в море нападает огромная белая акула
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
мультфильм
Забытое чудо
Школьники случайно попадают во времена татаро-монгольского ига
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Побег из космоса
Продолжение приключений одного дружелюбного медведя
живопись
Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых
«Идеальный музей» актуального французского и русского искусства рубежа XIX и ХХ веков
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить