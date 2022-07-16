«Кин-дза-дза!» и «Солярис»: топ-10 самых популярных у россиян советских фантастических фильмов

Мосфильм подготовил список из десяти самых популярных у россиян советских фантастических фильмов, сообщает ТАСС. Подборка приурочили к выходу на большие экраны восстановленной 4K-версии «Кин-дза-дза!», который занял первое место в топе.
- «Кин-дза-дза!» Георгия Данелия
- «Солярис» Андрея Тарковского
- «Собачье сердце» Владимира Бортко
- «Сталкер» Андрея Тарковского
- «Гостья из будущего» Павла Арсенова
- «Приключения Электроника» Константина Бромберга
- «Письма мертвого человека» Константина Лопушанского
- «Через тернии к звездам» Ричарда Викторова
- «Москва-Кассиопея» Ричарда Викторова
- «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая
Список составлялся на основе анализа рейтингов и подборок IMDb, Film.ru, Hi-fi.ru, «Кинопоиска», Lifehacker, Kanobu, «Подбора кино», Topspiski, а также экспертного мнения программной дирекции телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».
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