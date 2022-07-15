С сайта Роскосмоса пропала страница с песнями Рогозина

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Роскосмос удалил со своего официального сайта страницу, на которой публиковались песни по стихотворениям экс-главы госкорпорации Дмитрия Рогозина . На это обратил внимание телеграм-канал «Лентач».

На случай если для вас это слишком большая утрата, «Афиша Daily» собирала материал, где есть ссылки на песни Рогозина на ютьюбе. Ищите тут.

Раздел с песнями Дмитрия Рогозина на сайте Роскосмоса появился в ноябре 2020 года. Там также есть композиции на стихотворения его жены Татьяны. В своей поэзии они рассуждают о космосе, России, небе, любви и браконьерстве.

Предположительно, ограничение доступа к странице с песнями Рогозина связано с его уходом из корпорации. Сегодня, 15 июля, Владимир Путин освободил его от должности гендиректора Роскосмоса. На место Дмитрия Рогозина назначили вице-премьера Юрия Борисова.