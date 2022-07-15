С сайта Роскосмоса пропала страница с песнями Рогозина

Роскосмос удалил со своего официального сайта страницу, на которой публиковались песни по стихотворениям экс-главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. На это обратил внимание телеграм-канал «Лентач».
При попытке зайти на страницу появляется сообщение об ошибке 404, в котором написано, что ресурс «удален или перенесен».
На случай если для вас это слишком большая утрата, «Афиша Daily» собирала материал, где есть ссылки на песни Рогозина на ютьюбе. Ищите тут.
Раздел с песнями Дмитрия Рогозина на сайте Роскосмоса появился в ноябре 2020 года. Там также есть композиции на стихотворения его жены Татьяны. В своей поэзии они рассуждают о космосе, России, небе, любви и браконьерстве.
Предположительно, ограничение доступа к странице с песнями Рогозина связано с его уходом из корпорации. Сегодня, 15 июля, Владимир Путин освободил его от должности гендиректора Роскосмоса. На место Дмитрия Рогозина назначили вице-премьера Юрия Борисова.