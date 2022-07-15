Карты «Мир» начали принимать в Южной Корее

Карты российской платежной системы «Мир» начали принимать в Южной Корее. Об этом сообщает «Интерфакс».

Теперь на территории страны можно оплачивать покупки в некоторых устройствах платежной системы BC Card (крупнейшей компании по обработке платежей в Южной Корее). В техподдержке платежной системы уточнили, что пока снять наличные с карты «Мир» в стране не получится.

Сейчас карты российской платежной системы принимаются в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Также стало известно, что Египет, Куба и Венесуэла работают над стартом приема карт «Мир». «Русские туристы очень важны для нас, для Египта. Поэтому мы работаем в настоящий момент с НСПК [Национальной системой платежных карт] вместе, для того чтобы можно было принимать их карточки в Египте», — отметил гендиректор египетской банковской компании Тарик Рауф.