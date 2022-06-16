Египет, Куба и Венесуэла планируют начать прием карт «Мир»

Генеральный директор Египетской банковской компании Тарек Рауф на ПМЭФ-2022 заявил, что страна работает над стартом приема карт российской платежной системы «Мир». Его слова передает «Интерфакс».

«Русские туристы очень важны для нас, для Египта. Поэтому мы работаем в настоящий момент с НСПК [Национальной системой платежных карт] вместе, для того чтобы можно было принимать их карточки в Египте», — сообщил Рауф.

О намерении начать работу с системой «Мир» также объявили директор по системным технологиям и развитию Центрального банка Кубы Альберто Киньонес Бетанкур и глава Центрального банка Венесуэлы Каликсто Ортега Санчес.

Все три государства рассчитывают, что платежи с помощью российской системы станут доступны до конца 2022 года.

Карты российской платежной системы «Мир» сейчас принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, а также на территории Южной Осетии и Абхазии.