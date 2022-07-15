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Степлер в желе и кастрюля с чили: LEGO выпустит набор по сериалу «Офис»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:30

LEGO представила конструктор, посвященный американскому ситкому «Офис». Об этом сообщается на сайте компании.

Новый набор позволит воссоздать филиал бумажной компании «Дандер Миффлин» в Скрантоне, включая кабинет Майкла Скотта.

Вместе со зданием офиса в наборе идет 15 мини-фигурок главных героев сериала: Майкла Скотта, Дуайта Шрута, Джима Халперта, Пэм Бизли, Райана Ховарда, Анджелы Мартин, Оскара Мартинеса, Кевина Мэлоуна, Стэнли Хадсона, Келли Капур, Филлис Вэнс, Мередит Палмер, Крида Браттона, Тоби Флендерсона и Дэррила Филбина, а также фигурка кота Анджелы.

Еще в наборе представлены аксессуары, связанные со знаковыми моментами шоу. Среди них — чайник Джима, письмо и обручальное кольцо для Пэм, сценарий фильма Майкла «Уровень тревоги: Полночь», спрятанное оружие Дуайта, кастрюля с чили Кевина и степлер в желе.

© lego.com
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© lego.com
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© lego.com
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Набор из 1162 деталей будет стоить 120 долларов. В продажу он поступит уже 1 октября.

Дизайнер конструктора Джейджей Льюис работал над ним почти семь лет. «Я использовал фотографии закулисья, чертежи декораций и повторно смотрел сериал, чтобы создать свой дизайн», — рассказал он.

Льюис также подчеркнул, что для него «Офис» — это сериал, который он смотрит, чтобы успокоиться и расслабиться. «Оно [шоу] уморительное, правдоподобное и душевное. Я слышал от тысяч поклонников на протяжении многих лет, что в трудные моменты они смотрят его, чтобы поднять себе настроение», — добавил дизайнер.

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