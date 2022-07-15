Тимати станет совладельцем российского бизнеса Starbucks. Сеть кофеен поменяет название

Новыми владельцами российского бизнеса сети кофеен Starbucks станут рэпер Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Пинского.

По словам ресторатора, он предложил прежним владельцам выкупить активы еще в марте. Сейчас стороны закрывают сделку, ее условия не разглашаются.

Ресторанный инвестор Алесандр Сысоев писал, что Пинский «заберет большую часть локаций сети Starbucks и построит свою собственную сеть городских кафе/кофеен». Он отметил, что ресторатор купит не точки в торговых центрах, а «самые интересные места на первых линиях».

По информации источников «Ведомостей», сделку планируют закрыть в 20-х числах июля. В нее войдут права аренды кофеен Starbucks с ремонтом, но без возможности использовать продукцию и технологии американской компании. Новый владелец должен будет провести ребрендинг сети.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров предполагал, что сумма сделки вряд ли превысит 700 млн рублей из‑за значительного дисконта. Глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько оценивала ее в диапазоне 1,6-3 млрд рублей в зависимости от структуры сделки и пакета.

4 марта Starbucks закрыла российские кофейни и перестала поставлять продукцию в страну из‑за военной операции, которую Россия проводит на Украине. 23 мая компания объявила об уходе из страны, пообещала платить сотрудникам в течение полугода и помочь им с трудоустройством. В России, где Starbucks проработала 15 лет, у нее было 130 заведений.