Правительство России сняло ограничение на пересечение сухопутной границы

Правительство России отменило 50 распоряжений и постановлений, связанных с антиковидными мерами. Вчастности, сняты все ограничения при пересечении сухопутной границы страны, сообщает РБК.

О планах отменить ограничения на пересечение границы стало известно 4 июля. Тогда же оперштаб заявил об отмене обязательного ПЦР-теста для граждан Беларуси, прибывающих в Россию на самолете.

14 июля были отменены все ограничения на въезд иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, которые действовали с марта 2020 года.

С того же марта выезд из России через сухопутные границы в туристических целях был запрещен, согласно распоряжению правительства. Это не касалось лишь выезжающих в Грузию, Монголию, Казахстан, Китай, ЛНР, ДНР, Абхазию и Южную Осетию. В другие страны выпускали лишь некоторые категории граждан, включая владельцев недвижимости, ВНЖ или родственников в этих государствах, пациентов клиник и других.