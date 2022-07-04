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Россия снимет ковидные ограничения на пересечение границы с 15 июля

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:36

Россия с 15 июля снимает коронавирусные ограничения на пересечение границы. Соответствующие изменения будут внесены в постановление главы Роспотребнадзора, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции отменяет требование о предоставлении ПЦР-теста на COVID-19 по прибытии авиатранспортом в страну для граждан Беларуси.

«Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются», — подчеркнули в штабе.

Ранее оперштаб отменил все ранее введенные ограничения на въезд иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска. Они действовали с марта 2020 года.

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