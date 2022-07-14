Netflix представит новую версию с рекламой совместно с Microsoft

Стриминговый сервис Netflix представит новый вариант подписки. Он окажется дешевле, но будет предполагать наличие рекламы на платформе. Об этом стало известно из публикации в блоге Netflix.

Организацией рекламы на платформе займется Microsoft. Компания Билла Гейтса станет глобальным партнером стриминг-сервиса по рекламным технологиям и продажам.

«Microsoft предложила гибкость для внедрения инноваций с течением времени как в области технологий, так и в области продаж, а также надежду защиту конфиденциальности для наших пользователей», — отметили в Netflix.

Новый вариант подписки находится в данный момент на ранней стадии разработки. Тем не менее в компании его называют «долгосрочной целью». В Netflix надеются предоставить для пользователей больший выбор, а рекламодателям предложить «премиальный, новый и превосходящий линейный телевизионный опыт».

О запуске дешевого тарифного плана с рекламой сообщила в мае The New York Times. Издание писало, что Netflix последует примеру конкурентов — HBO Max и Hulu.